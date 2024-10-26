M.Βρετανία: Αύξηση εισφορών για να σωθεί το NHS

Ανταπόκριση από το Λονδίνο



«Υπάρχει μια καθολική παραδοχή ότι το σύστημα υγείας χρειάζεται περισσότερα λεφτά. Αυτό σημαίνει ότι ζητάμε από τις επιχειρήσεις να βοηθήσουν. Η επιλογή είναι μία επένδυση ενάντια στην παρακμή», δήλωσε κυβερνητική πηγή στο BBC.

Δεν είναι μια τυχαία δήλωση. Αν και έχει δοθεί επανειλημμένως η συμβουλή στην κυβέρνηση των Εργατικών να μην χρησιμοποιεί δυσοίωνη γλώσσα, οι ανακοινώσεις της έχουν έναν αέρα «ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε». Η πορεία του «πλοίου», δηλαδή της Μεγάλης Βρετανίας, θα ξεκαθαριστεί σε πέντε ημέρες από τώρα, στην επίσημη κατάθεση του προϋπολογισμού της νέας υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς και υπό το βάρος ενός συνεχώς αυαξανόμενου δημόσιου χρέους. Μέχρι τότε όμως οι ειδήσεις για αυξήσεις φόρων δεν έχουν ενθουσιάσει ούτε εργοδότες, ούτε εργαζομένους.Μη θέλοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ο Βρετανός πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ, ακόμα και από την μακρινή Σαμόα όπου συμμετέχει σε σύνοδο της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, θέλησε να τονίσει ξανά ότι «πρέπει να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις».Οι αποφάσεις αυτές, αν και δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί ποιον θα επιβαρύνουν περισσότερο, δίνουν την αίσθηση ότι επιβαρύνουν τους πολίτες αυτής της χώρας. Η υπουργός Οικονομικών Ρείτσελ Ριβς όμως επιμένει ότι «δεν θα πάρει αποφάσεις που να επιβαρύνουν τον εργαζόμενο» και θα παραμείνει πιστή στις προεκλογικές της δεσμεύσεις.Έτσι, ερχόμαστε στην είδηση ότι στην επικείμενη κατάθεση του προϋπολογισμού οι ασφαλιστικές εισφορές των Βρετανών εργοδοτών αναμένεται να αυξηθούν. Η αύξηση αυτή υπολογίζεται πέριξ του 2% με βασικό στόχο να συγκεντρωθούν σχεδόν 20 δισεκατομμύρια λίρες, οι οποίες θα δοθούν στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας και κυρίως στο εθνικό σύστημα υγείας, δηλαδή το NHS.Μέχρι τώρα οι εργοδότες έπρεπε να δίνουν για ασφαλιστικές εισφορές το 13,8% επί του μισθού του κάθε εργαζομένου με το όριο καταβολής του να βρίσκεται για μισθούς των 175 λιρών την εβδομάδα και πάνω. Τώρα, σύμφωνα με τα νέα μέτρα που είναι πιθανό να ανακοινωθούν, το ποσοστό αυτό θα ανέβει στο 15,8%, με ταυτόχρονη μείωση του κατώτατου ορίου εφαρμογής του φόρου, δηλαδή τις 175 λίρες εβδομαδιαίως.Επισημαίνεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εσόδων για το βρετανικό κράτος μετά τον φόρο εισοδήματος. Μάλιστα, η εφαρμογή των μέτρων του νέου προϋπολογισμού θα μπορούσε να αρχίσει εντός εβδομάδων και όχι από την αρχή του φορολογικού έτους για το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή τον Απρίλιο.Οι πιθανές αποφάσεις και αλλαγές δεν έχουν και την καλύτερη αποδοχή από τους εργοδότες. Οι επιχειρήσεις αντιδρούν, λέγοντας πως αυτό το νέο φορολογικό μέτρο θα πιέσει την αγορά εργασίας, αφού το περιθώριο αυξήσεων για μισθούς θα μειωθεί και οι νέες προσλήψεις θα είναι ακόμα δυσκολότερες. Έτσι, καταλήγουν ότι αυτό θα βγάλει εκτός τροχιάς τον βασικό στόχο της κυβέρνησης που είναι η οικονομική ανάπτυξη. Αναλυτές μάλιστα βλέπουν ότι θα επηρεαστεί και ο φόρος επιχειρήσεων. Αν τα έσοδα για τις επιχειρήσεις είναι μικρότερα, τότε και ο φόρος θα πάρει την ίδια πορεία, με την κυβέρνηση τελικά να χάνει από αλλού τα έσοδά της.Σε έναν γενικότερο σχολιασμό πάντως για τις κινήσεις της κυβέρνησης, το κόμμα των Συντηρητικών την κατηγόρησε για «επαναπροσδιορισμό» του όρου «εργατική τάξη» με σκοπό να βγουν τα νούμερα στον προϋπολογισμό.Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι ακριβείς αποφάσεις την Τετάρτη καθώς, μεταξύ άλλων, η κυβέρνηση σκέφτεται να «παγώσει» τα όρια του φόρου εισοδήματος, να ανεβάσει τον κεφαλαιουχικό φόρο από πωλήσεις μετοχών και ακινήτων, αλλά και να κάνει αλλαγές και στον φόρο κληρονομιάς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.