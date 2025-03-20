Την έναρξη του προγράμματος υποστήριξης των ΤΕΠ των νοσοκομείων από στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσία του υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους και του προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αντώνη Αυγερινού.

Το παρών έδωσαν η Διοικήτρια της 1η Υ.ΠΕ. Όλγα Μπαλαούρα και ο Διοικητής της 2η Υ.ΠΕ. Χρήστος Ροϊλός.

Η εφαρμογή της υπηρεσίας θα ξεκινήσει πιλοτικά τον Απρίλιο, με 25 εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε τρία νοσοκομεία της 1ης και 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας και ειδικότερα από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός», το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Στόχος του νέου προγράμματος είναι:

• Η παροχή πληροφοριών και καθοδήγηση στους ασθενείς ως προς τις διαδικασίες του νοσοκομείου.

• Ο προσανατολισμός των πολιτών στα αρμόδια τμήματα, για ταχύτερη εξυπηρέτηση.

• Η υποστήριξη στη διαχείριση των ροών, για μείωση καθυστερήσεων και σφαλμάτων.

• Η υποστήριξη του διοικητικού προσωπικού, για διασφάλιση ορθής πληροφόρησης και αποφυγή σύγχυσης.



Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε (on camera): «Είμαι πάρα πολύ ευτυχής γιατί σήμερα στο Υπουργείο Υγείας ξεκινάμε ένα πολύ φιλόδοξο και ανθρώπινο πρόγραμμα. Σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τον οποίο θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω, με τον Υφυπουργό κ. Θεμιστοκλέους και τους Διοικητές της 1ης και 2ης Υ.ΠΕ. οργανώνουμε μια ομάδα 25 εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που θα συνδράμουν τους συμπολίτες μας την ώρα της εφημερίας. Στόχος της δράσης είναι να έχουν έναν άνθρωπο, έναν «Ερυθροσταυρίτη», που θα τους λέει που θα σταθούν, τι πρέπει να κάνουν, που θα βρουν το γιατρό και γενικά, πως να κινηθούν σε ένα χώρο που εκείνη την ώρα λόγω στρες και αγωνίας μπορεί να τους φαίνεται «βουνό». Νομίζω ότι λίγη ανθρωπιά και λίγο χαμόγελο τη δύσκολη αυτή ώρα θα κάνει τη διαφορά. Φυσικά δεν είναι το μόνο μέτρο του Υπουργείου Υγείας για τις εφημερίες. Έχει ξεκινήσει και είναι σε εφαρμογή όλο το σχέδιο μας. Σε λίγο καιρό θα πιάσουν δουλειά οι 500 τραυματιοφορείς που προσλήφθηκαν μέσω ΔΥΠΑ και οι οποίοι θα μοιραστούν στα νοσοκομεία της Αττικής και σε άλλες περιοχές. Επίσης, προχωράει το πρόγραμμα για την ηλεκτρονική ιχνηλάτηση των ασθενών ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε την πορεία τους. Σκοπός μας είναι μέσα σε αυτό το χρόνο, οι συμπολίτες μας να δουν στις εφημερίες, πραγματικά αισθητή διαφορά».

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, δήλωσε (on camera): «Το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, προχωρά σε μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με την εμπειρία και την εκπαίδευσή τους, θα προσφέρουν καθοδήγηση στους ασθενείς και τους συνοδούς τους, συμβάλλοντας στην βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών στα ΤΕΠ και ενισχύοντας το έργο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει την ανθρώπινη διάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και αποδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας κράτους και εθελοντικών οργανώσεων για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στόχος μας είναι ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό ΕΣΥ που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και παρέχει ποιοτική φροντίδα ιδίως στις πιο κρίσιμες στιγμές. Ευχαριστούμε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του κ. Αντώνη Αυγερινό καθώς και όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια που ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και ποιότητας στα νοσοκομεία μας».

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αντώνης Αυγερινός δήλωσε(on camera): «Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμπορεύεται με το Υπουργείο Υγείας επί έτη πολλά σε ένα κοινό ορίζοντα δράσεων και συνεργασιών σε θέματα αλτρουισμού, αλληλεγγύης κοινωνικής προσφοράς, ανθρωπισμού και εθελοντισμού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η προσφορά μας συνάδει με την απόφαση του Υπουργείου Υγείας να βελτιώσει την διαχείριση των ασθενών που προσέρχονται στα ΤΕΠ των δημόσιων νοσοκομείων. Έχουμε ένα τριπλό στόχο και σκοπό με την παρουσία των 25 εθελοντών μας: Πρώτον, να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους ασθενείς που προσέρχονται στα ΤΕΠ των νοσοκομείων. Δεύτερον, να βοηθήσουμε στη διαχείριση όσο καλύτερα μπορούμε των ροών των ασθενών ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις στην αναμονή για τις εξετάσεις τους και τρίτον, να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία του προσωπικού των νοσοκομείων με τους ασθενείς. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία να ανταποκριθεί κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο».



