Kρήτη- ΠΑΓΝΗ: 13 χρόνια χωρίς βραχυθεραπεία

Στο Ηράκλειο πέρα από όμορφα μέρη, γνωρίσαμε και όμορφους ανθρώπους.

Ανθρώπους με μεγαλείο ψυχής και ιστορίες δύναμης.

Δύο από αυτούς τους ανθρώπους είναι η Κωνσταντίνα Μηναδάκη και η Μαρία Μίχου, γυναίκες που ήρθαν αντιμέτωπες με τον καρκίνο. Και οι δύο αναγκάζονται να ταξιδεύουν μέχρι την Αθήνα για να κάνουν τις απαραίτητες θεραπείες.

Γιατί;

Το μηχάνημα βραχυθεραπείας που υπάρχει στο ΠΑΓΝΗ- και είναι απαραίτητο για τις θεραπείες της Κωνσταντίνας- είναι χαλασμένο εδώ και 13 χρόνια.

Όσο για την εξέταση που είναι απαραίτητη για τη Μαρία, ο μέσος Κρητικός καρκινοπαθής αναγκάζεται να περιμένει μέχρι και δύο ολόκληρους μήνες για να περάσει το κατώφλι του pet scan, για να συνεχίσει τη θεραπεία του.

Αυτό το φαινόμενο ασφυκτικής “συμφόρησης” έχει δημιουργηθεί διότι, όπως αποτυπώνεται στο ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ το προσωπικό παλεύει να εξυπηρετήσει όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις κάθε μέρα μέσα σε μία μόνο βάρδια, την πρωινή, καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν το PET Scan ολόκληρη την ημέρα.

