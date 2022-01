Κατά της χορήγησης τέταρτης δόσης για τον γενικό πληθυσμό τάχθηκε ο Μάρκο Καβαλέρι, επικεφαλής της στρατηγικής για τα εμβόλια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA). Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης των Ευρωπαίων ανταποκριτών προ ολίγου, ο Δρ. Καβαλέρι είπε ότι δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποστηρίζουν την ανάγκη χορήγησης δεύτερης ενισχυτικής δόσης – και ότι η χορήγηση νέων δόσεων κάθε λίγους μήνες «δεν είναι βιώσιμη στρατηγική».

Πέρα από την κόπωση του πληθυσμού, ο Ιταλός αξιωματούχος τόνισε ότι οι συνεχείς δόσεις «θα δημιουργήσουν προβλήματα με την ανοσολογική απάντηση». Ωστόσο η δεύτερη ενισχυτική δόση «πρέπει να εξεταστεί» για τα άτομα σε κατάσταση ανοσοκαταστολής, είπε.

Σχετικά με το ενδεχόμενο παραγωγής εμβολίων δεύτερης γενιάς που θα στοχεύουν ειδικά στην παραλλαγή Όμικρον, ο Δρ. Καβάλερι είπε ότι «πρέπει να ληφθούν πολλοί παράγοντες υπ’ όψη» για να αποφασιστεί αυτό. Έως ότου παραχθούν αυτά τα εμβόλια, η επιδημιολογική εικόνα μπορεί να έχει αλλάξει σημαντικά, παρατήρησε. «Χρειαζόμαστε μία στρατηγική που να μην αντιδρά απλά στον ιό, αλλά να προσπαθεί να προβλέψει την επόμενη του κίνηση», σημείωσε. Το ζήτημα αυτό απαιτεί διεθνή συντονισμό, πρόσθεσε, και θα είναι ψηλά στην ατζέντα στην αυριανή συνάντηση του EMA με τον αμερικανικό FDA και άλλους ρυθμιστικούς οργανισμούς. Ο ΕΜΑ, είπε, θα χρειαστεί 3-4 μήνες για να εγκρίνει ένα τέτοιο εμβόλιο.

