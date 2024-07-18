Διεθνής Αναγνώριση για την Κλινική ΡΕΑ: Νέα εποχή και «όπλα» στη «μάχη» κατά του καρκίνου του ενδομητρίου

Διεθνής αναγνώριση έλαβε η Κλινική ΡΕΑ στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO). Πρόκειται για το σημαντικότερο συνέδριο για την Ογκολογία, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πρωτοποριακή μελέτη με αντικείμενο τη διερεύνηση των μοριακών βιοδεικτών p53 & MMR, οι οποίοι αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικούς προγνωστικούς και θεραπευτικούς παράγοντες στον καρκίνο του ενδομητρίου (η δημοσίευση της μελέτης: https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/237682).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καρκίνος του ενδομητρίου αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια του γυναικείου γεννητικού συστήματος στις αναπτυγμένες χώρες και ευθύνεται για 97.700 θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο. Τόσο η επίπτωση όσο και η θνητότητα αυξάνονται τα τελευταία έτη. Εμφανίζεται στο ενδομήτριο, δηλαδή στον ιστό που καλύπτει την κοιλότητα της μήτρας, κυρίως μετά την εμμηνόπαυση. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων διαγιγνώσκεται σε αρχικό στάδιο, με αποτέλεσμα τα ποσοστά ίασης να είναι πολύ υψηλά.

Η πρωτοποριακή μελέτη

Η μελέτη που διεξήχθη από την εξειδικευμένη ερευνητική ομάδα της Κλινικής ΡΕΑ, αξιολόγησε τη συμφωνία των αποτελεσμάτων της ογκοπρωτεϊνης p53 και των γονιδίων επιδιόρθωσης του DNA (MMR), μέσω ανοσοϊστοχημείας, μεταξύ δειγμάτων προερχόμενα από υστεροσκόπηση και από υστερεκτομή, σε ασθενείς με πρώιμο καρκίνο του ενδομητρίου.

Η πρωτεΐνη 53 (p53) έχει χαρακτηριστεί ως ο «φύλακας του γονιδιώματος», καθώς έχει την ιδιότητα να εξουδετερώνει τα καρκινικά κύτταρα και να προστατεύει τα υγιή κύτταρα, καταστέλλοντας έτσι τον καρκίνο. Όσο μεγαλύτερη είναι η «ζημιά», τόσο περισσότερο δραστηριοποιείται το γονίδιο, με αποτέλεσμα οι ερευνητές να ορίζουν τα επίπεδα του p53 ως δείκτη κινδύνου, όσον αφορά στην καταστροφή του DNA.

Τα αποτελέσματα έδειξαν απόλυτη συμφωνία (100%) για την p53 και 98,96% συμφωνία για τα γονίδια MMR!

Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι η αξιολόγηση των βιοδεικτών p53 και MMR -σε δείγματα προερχόμενα από υστεροσκόπηση- είναι εξίσου αξιόπιστη με την αξιολόγηση σε δείγματα υστερεκτομής.

Το συμπέρασμα αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό καθώς η γνώση της μοριακής κατάστασης του καρκίνου του ενδομητρίου πριν από το χειρουργείο, μπορεί να καθοδηγήσει τις αποφάσεις για την χειρουργική αντιμετώπισή του, αλλά και τις επιλογές διατήρησης γονιμότητας, καθιστώντας περιττή την επαναξιολόγηση των συγκεκριμένων βιοδεικτών μετά από την υστερεκτομή. Επίσης, άλλο ένα σημαντικό στοιχείο, σύμφωνα πάντα με τους ερευνητές, είναι ότι μειώνεται και το κόστος της θεραπείας.

Ο πρόεδρος της Κλινικής ΡΕΑ, κ. Κυριάκος Μητσάκος-Μπαρμπαγιάννης, δήλωσε ότι «η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Κλινικής ΡΕΑ στην καινοτομία και την αριστεία στον τομέα της γυναικολογικής ογκολογίας, αλλά και γενικότερα στην παροχή κορυφαίας φροντίδας υγείας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων, που μπορούν να βελτιώσουν τις ζωές των ασθενών».

