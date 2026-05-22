Κονγκό: Διαδηλωτές πυρπόλησαν σκηνές με ασθενείς με Έμπολα για να πάρουν το πτώμα νεκρού

Ο ΟΗΕ θα αποδεσμεύσει περίπου 60 εκατ. δολάρια από ένα ταμείο εκτάκτων καταστάσεων προκειμένου να στηρίξει τις προσπάθειες για τον περιορισμό της επιδημίας Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και να θα αναπτύξει περισσότερο προσωπικό, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των υπηρεσιών βοήθειας.

«Πρέπει να προλάβουμε αυτή την επιδημία Έμπολα», έγραψε ο Τομ Φλέτσερ στο Χ. «Πρόκειται για δύσκολες περιοχές (…) είμαστε αντιμέτωποι με συγκρούσεις και μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών».

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το στέλεχος Bundibugyo του ιού – για το οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο ή θεραπεία—κυκλοφορούσε επί περίπου δύο μήνες στην επαρχία Ιτούρι της ΛΔ Κονγκό προτού εντοπιστεί την προηγούμενη εβδομάδα.

Μέχρι στιγμής 160 θάνατοι πιστεύεται ότι συνδέονται με την επιδημία, ενώ έχουν καταγραφεί 670 ύποπτα κρούσματα.

Πυρπόληση σκηνών

Στο μεταξύ στην πόλη Ρουαμπάρα της επαρχίας Ιτούρι διαδηλωτές πυρπόλησαν σκηνές όπου ασθενείς με Έμπολα λάμβαναν θεραπεία αφού οι αρχές αρνήθηκαν να τους παραδώσουν το πτώμα ενός νεαρού άνδρα που πιστεύεται ότι πέθανε από τη μολυσματική ασθένεια για να το θάψουν.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε σε μια πόλη που έχει πληγεί ιδιαίτερα από αυτή την επιδημία, υπογραμμίζει τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι αρχές στη ΛΔ Κονγκό να επιβάλλουν την ασφαλή ταφή όσων είναι ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα του Έμπολα. Ο Έμπολα μπορεί να μεταδοθεί με την επαφή με το πτώμα ενός ασθενούς και οι ταφές που γίνονται με μη ασφαλή τρόπο αποτελούν έναν από τους κύριους τρόπους μετάδοσης του ιού.

Το πρώτο γνωστό κρούσμα της τρέχουσας επιδημίας πέθανε στη Μπούνια, πρωτεύουσα της επαρχίας Ιτούρι, στις 24 Απριλίου. Ο ιός εξαπλώθηκε αφού το πτώμα του εστάλη στην κοντινή πόλη Μονγκμπουάλου όπου συγκεντρώθηκαν συγγενείς και φίλοι για την κηδεία του.

Εντοπισμός ασθενών που έφυγαν

Στη Ρουαμπάρα η οικογένεια του ποδοσφαιριστή Έλι Μουνόνγκο αρνήθηκε χθες να επιτρέψει στις αρχές να τον θάψουν με ασφάλεια, καθώς δεν πιστεύει ότι πέθανε από Έμπολα, και αποπειράθηκε να πάρει το πτώμα του.

Ο Μουνόνγκο είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο μερικές ημέρες νωρίτερα και η μητέρα του επιμένει ότι πέθανε από τυφοειδή πυρετό. Οι γιατροί έχουν λάβει δείγματα για να διενεργήσουν τεστ.

Στο μεταξύ η οικογένεια, φίλοι και γείτονες του νεαρού προσπάθησαν να πάρουν το πτώμα του από το νοσοκομείο για να το θάψουν. Τότε ξέσπασαν συγκρούσεις, με την αστυνομία να επεμβαίνει και να κάνει χρήση δακρυγόνων και να πυροβολεί στον αέρα για να διαλύσει το συγκεντρωμένο πλήθος.

Στη συνέχεια το πλήθος πυρπόλησε δύο σκηνές όπου είχαν τοποθετηθεί οκτώ κλίνες για ασθενείς με Έμπολα, προτού έρθουν αστυνομικές ενισχύσεις για να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο.

Οι σκηνές κάηκαν εντελώς μαζί με ένα πτώμα που επρόκειτο να ταφεί χθες. Έξι ασθενείς που βρίσκονταν στις σκηνές έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Τελικά οι αρχές έθαψαν με όλα τα μέτρα ασφαλείας τη νύκτα τον ποδοσφαιριστή.

Όμως ο τοπικός φύλαρχος Μπατακούρα Ζαμούντου Μουγκένι, που ήταν παρών στα επεισόδια, δήλωσε ότι οι αρχές αναζητούν ασθενείς που ενδέχεται να διέφυγαν στη διάρκεια των ταραχών, καθώς και επαφές τους.

Ο Ζαν- Κλοντ Μουκέντι, ανώτερο στέλεχος της αστυνομίας του Ιτούρι, κατηγόρησε για τα επεισόδια «νέους ανθρώπους που δεν συνειδητοποιούν την πραγματικότητα της ασθένειας».

Η δυσπιστία και η παραπληροφόρηση έχουν εμποδίσει την αντίδραση των υγειονομικών αρχών και σε προηγούμενες επιδημίες Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό. Εκατοντάδες δομές υγείας είχαν γίνει στόχος ένοπλων ομάδων και οργισμένων πολιτών στη διάρκεια της επιδημίας που καταγράφηκε από το 2018 ως το 2020 στην επαρχία Βόρειο Κίβου, τη δεύτερη πιο φονική μέχρι στιγμής με σχεδόν 2.300 νεκρούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

