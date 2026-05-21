Η κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν ορισμένες χρωστικές και συντηρητικά συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, διαβήτη, υπέρτασης και καρδιαγγειακών παθήσεων, δείχνουν τρεις γαλλικές μελέτες που δημοσιεύονται σήμερα και ενισχύουν τις γνώσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των τροποποιημένων τροφίμων στην υγεία.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από τις Sanam Shah και Anaïs Hasenböhler υπό την εποπτεία της επιδημιολόγου Mathilde Touvier, διευθύντριας έρευνας στο Inserm. Ερευνήθηκε η κατανάλωση ορισμένων πρόσθετων, χρωστικών τροφίμων από το E100 μέχρι το E199, και συντηρητικών και αντιοξειδωτικών, από το E200 ως το E299 και από το E300 ως το E399, σε δείγμα 100.000 ατόμων (NutriNet-Santé).

Οι μελέτες δημοσιεύονται στις επιθεωρήσεις Diabetes Care, European Journal of Epidemiology et European Heart Journal και στόχος τους είναι «να διαφωτίσουν τη δημόσια πολιτική» σχετικά με τη σύνδεση ορισμένων ασθενειών με την κατανάλωση πρόσθετων που περιέχονται στα τρόφιμα.

Για πρώτη φορά αναδεικνύεται η σύνδεση ανάμεσα στην κατανάλωση χρωστικών τροφίμων και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 και καρκίνου, καθώς και ανάμεσα στην κατανάλωση συντηρητικών και τον κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης και καρδιαγγειακών παθήσεων.

Ετσι, οι μεγαλύτεροι καταναλωτές χρωστικών έχουν, σε σχέση με τα άτομα που εκτίθενται λιγότερο στις ουσίες αυτές, αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 (+38%), καρκίνου (+14%) και καρκίνου του μαστού (+21% και +32% μετά την εμμηνόπαυση).

Από την πλευρά τους, οι μεγαλύτεροι καταναλωτές συντηρητικών -κυρίως σορβικού καλίου E202 και κιτρικού οξέος E330 -διατρέχουν αυξημένο κατά 24% κίνδυνο να εμφανίσουν υπέρταση σε σχέση με τα άτομα με χαμηλή έκθεση και αυξημένο κατά 16% κίνδυνο για την εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων.

Αν και αυτές οι μελέτες δεν αποδεικνύουν καθαυτές σχέση αιτίου-αιτιατού, προστίθενται σε ένα ευρύ corpus που δείχνει τις επιπτώσεις της κατανάλωσης υπερεπεξεργασμένων τροφίμων στην υγεία, υπενθυμίζει η Mathilde Touvier.

Σε παγκόσμιο επίπεδο «στις 104 μελέτες που εξετάζουν τη σχέση ανάμεσα στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και την υγεία, 93 δείχνουν με πολύ συγκροτημένο τρόπο τις αρνητικές επιπτώσεις.

«Η δέσμη των επιχειρημάτων είναι αρκετά ισχυρή ώστε να υποστηρίξει κανείς ότι πρέπει να υπάρξουν μέτρα σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής», λέει.

Οι νέες μελέτες αυξάνουν την ανάγκη για τον περιορισμό της έκθεσης του πληθυσμού στα μη σημαντικά πρόσθετα και για την επιλογή τροφίμων καθόλου ή τροποποιημένων σε μικρό βαθμό.

Για τη ΜΚΟ Foodwatch, οι μελέτες αυτές «πρέπει να προκαλέσουν πολιτικό ηλεκτροσόκ». Η ΜΚΟ υπενθυμίζει ότι εδώ και χρόνια διατυπώνεται το αίτημα της απαγόρευσης των νιτρικών αλάτων, που έχουν αποδεδειγμένη σχέση με τον καρκίνο που παχέος εντέρου και της ασπαρτάμης, που θεωρείται πιθανώς καρκινογόνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

