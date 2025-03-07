Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ σχεδιάζουν μια ευρεία μελέτη που θα εξετάσει την πιθανή σχέση μεταξύ των εμβολίων και του αυτισμού, ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος, παρά τις εκτεταμένες επιστημονικές έρευνες που έχουν διαψεύσει ή δεν έχουν βρει κάποια σχέση μεταξύ των δύο.

Δεν είναι σαφές εάν ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος προωθεί εδώ και καιρό αντιεμβολιαστικές απόψεις, εμπλέκεται στη σχεδιαζόμενη μελέτη των CDC, ούτε διευκρινίστηκε πώς θα γίνει αυτή. Τα CDC και το υπουργείο Υγείας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμα για κάποιο σχόλιο.

Η απόφαση των CDC ελήφθη εν μέσω ενός μιας από τις μεγαλύτερες επιδημίες ιλαράς που έχουν βιώσει οι ΗΠΑ τα τελευταία δέκα χρόνια, με περισσότερα από 150 κρούσματα και δύο θανάτους στο Τέξας και το Νέο Μεξικό. Η επιδημία φαίνεται ότι υποδαυλίστηκε από τη μείωση του ποσοστού εμβολιασμού σε περιοχές των ΗΠΑ όπου οι γονείς έχουν πειστεί ότι τα εμβόλια κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό στα παιδιά τους.

Ο Κένεντι, στις αρμοδιότητες του οποίου υπάγεται και η επίβλεψη των CDC, εξέφραζε εδώ και καιρό αμφιβολίες για την ασφάλεια του τριπλού εμβολίου για την ιλαρά, την παρωτίτιδα και την ερυθρά (MMR). Στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα, ο Κένεντι υποβάθμισε αρχικά την είδηση ​​ότι ένα παιδί σχολικής ηλικίας πέθανε από ιλαρά στο Τέξας – ο πρώτος τέτοιος θάνατος σε μια δεκαετία – αποκαλώντας τέτοιες εστίες συνηθισμένο φαινόμενο και παραλείποντας να αναφερθεί στον ρόλο του εμβολιασμού για την πρόληψη της ιλαράς.

Το Σαββατοκύριακο, ο Κένεντι δημοσίευσε ένα άρθρο γνώμης στο Fox News που προωθούσε τον ρόλο του εμβολιασμού, αλλά είπε επίσης στους γονείς ότι ο εμβολιασμός είναι προσωπική επιλογή τους και τους προέτρεψε να συμβουλευτούν τον γιατρό τους.

Οι διαγνώσεις αυτισμού έχουν αυξηθεί σημαντικά στις ΗΠΑ μετά το 2000, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες των πολιτών. Πολλοί ερευνητές αποδίδουν την αύξηση αυτή στο γεγονός ότι είναι πλέον πιο διαδεδομένες οι ιατρικές εξετάσεις αλλά επίσης διευρύνθηκε και το φάσμα των συμπεριφορών που θεωρούνται ως ενδεικτικές της συγκεκριμένης πάθησης. Ωστόσο, ορισμένοι διαδίδουν την ιδέα ότι ευθύνονται τα εμβόλια, επικαλούμενοι μια μελέτη της δεκαετίας του 1990, που έχει πλέον διαψευστεί, του Βρετανού ερευνητή Άντριου Γουέικφιλντ. Η μελέτη εκείνη συνέδεε την αύξηση των κρουσμάτων αυτισμού με την χρήση του τριπλού παιδικού εμβολίου.

Τα αίτια του αυτισμού είναι ασαφή. Καμία μελέτη δεν έχει βρει κάποια σχέση μεταξύ του αυτισμού και των εμβολίων ή άλλων φαρμάκων. Οι επιστήμονες εικάζουν ότι τα νευρολογικά χαρακτηριστικά του αυτισμού εμφανίζονται την περίοδο που αναπτύσσεται ο εγκέφαλος του εμβρύου στη μήτρα. Μελέτες συνδέουν τον αυτισμό με προβλήματα υγείας της μητέρας κατά την εγκυμοσύνη ή με επιπλοκές κατά τον τοκετό.

Στην ομιλία του στο Κογκρέσο αυτήν την εβδομάδα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην αύξηση των κρουσμάτων αυτισμού στα παιδιά. «Λοιπόν, θα βρούμε τι συμβαίνει και κανείς δεν είναι καλύτερος από τον Μπόμπι (σ.σ. τον υπουργό Υγείας) και τους συνεργάτες του για να το κάνουν αυτό», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

