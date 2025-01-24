Ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίου για τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ θα μπορούν να έχουν οι ασφαλισμένοι, πριν φτάσουν στο φαρμακείο για να προμηθευθούν το φάρμακο τους.

Όπως εξηγεί ο υπουργός Υγείας σε ανάρτηση του στο Χ για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, έχει υλοποιηθεί μια υπηρεσία που επιτρέπει την ενημέρωση και ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίου, στοχεύοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

«Οι δικαιούχοι, την ημέρα που επιθυμούν να επισκεφθούν ένα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, μπορούν να αναζητήσουν το φαρμακείο που προσφέρει το απαιτούμενο φάρμακο μέσω της ιστοσελίδας https://eticket.eopyy.gov.gr. Αφού επιλέξουν το κατάλληλο φαρμακείο, μπορούν να προχωρήσουν στην επιλογή «Έκδοση Εισιτηρίου», ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία για την ηλεκτρονική λήψη του εισιτηρίου που τους διασφαλίζει την καλύτερη εξυπηρέτηση τους», αναφέρει ο Α.Γεωργιάδης και επισημάνει πως η υπηρεσία δεν απαιτεί κωδικούς εισόδου και παρέχει τις εξής δυνατότητες:

Εμφάνιση στον χάρτη, των φαρμακείων στα οποία διατίθεται το σκεύασμα που έχει αναζητήσει/επιλέξει ο ασφαλισμένος

Εμφάνιση των σκευασμάτων που διατίθενται ανά φαρμακείο όταν δεν υπάρχουν όλα σε ένα σημείο εξυπηρέτησης

Εμφάνιση του αριθμού εισιτηρίων που βρίσκονται σε αναμονή στα φαρμακεία, καθώς και του εκτιμώμενου χρόνου αναμονής εκείνη τη στιγμή

Δυνατότητα επιλογής ενός φαρμακείου και έκδοσης εισιτηρίου

Λήψη εισιτηρίου σε μορφή PDF και δυνατότητα εκτύπωσης

Δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της εξέλιξης της σειράς προτεραιότητας στο φαρμακείο, μέσω του κωδικού που περιλαμβάνεται στο εισιτήριο

«Σύντομα, η πρόσβαση στην εφαρμογή θα γίνεται ακόμα πιο εύκολη, καθώς θα κυκλοφορήσει η ειδικά σχεδιασμένη έκδοση για κινητά τηλέφωνα» καταλήγει στην ανάρτηση του ο υπουργός Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

