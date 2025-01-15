Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι απαγορεύουν τη χρήση στα τρόφιμα και τα φάρμακα μιας αμφιλεγόμενης ερυθράς χρωστικής ουσίας, που είναι γνωστή τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια για την πρόκληση διαφόρων μορφών καρκίνου στα ζώα -- απόφαση που αποτελεί μεγάλη νίκη για τις ενώσεις καταναλωτών.

Το συνθετικό χρωστικό που ονομάζεται ερυθροσίνη και παράγεται από πετρέλαιο είναι επίσης γνωστό με την ονομασία E127 στην Ευρώπη και ως "Red 3" στη Βόρεια Αμερική. Χρησιμεύει για να δίνει στα τρόφιμα ή στις κάψουλες των φαρμάκων μια ροζ έως έντονη κόκκινη όψη.

Το χρωστικό αυτό υπάρχει σε σχεδόν 3.000 προϊόντα διατροφής που διατίθενται στο εμπόριο στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της περιβαλλοντικής οργάνωσης EWG: καραμέλες, φρούτα σε κονσέρβα, ποτά, ακόμη χορτοφαγικό υποκατάστατο του μπέικον.

Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) "ανακαλεί την άδεια χρήσης του Red 3 στα τρόφιμα καθώς και στα φάρμακα που λαμβάνονται από το στόμα, διευκρίνισε σε επίσημο έγγραφο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Αυτή η χρωστική ουσία ήδη δεν μπορούσε να χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες στα καλλυντικά και τα φάρμακα που εφαρμόζονται απευθείας στο δέρμα από το 1990 λόγω του κινδύνου αλλεργίας και υποψιών για την καρκινογόνο φύση της, έπειτα από μελέτες που έδειξαν ότι προκαλεί διάφορες μορφές καρκίνου στα τρωκτικά.

Αλλού στον κόσμο, αρκετές χώρες, κυρίως αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιορίζουν πολύ αυστηρά τη χρήση της.

Αμερικανικές ενώσεις καταναλωτών είχαν υποβάλει αίτημα 2022 στην FDA να απαγορεύσει τη χρήση αυτού του προσθέτου στα τρόφιμα καθώς και στα φάρμακα που χορηγούνται από το στόμα.

Ένα αίτημα στο οποίο οι αρχές αποφάσισαν να απαντήσουν θετικά.

