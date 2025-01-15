Η μέτρηση του δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) δεν αποτελεί αξιόπιστο μέτρο για τη διάγνωση της παχυσαρκίας και μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη εκτίμηση, σύμφωνα με την Επιτροπή για την Κλινική Παχυσαρκία του περιοδικού «The Lancet».

Η Επιτροπή συνιστά μια νέα διαφοροποιημένη προσέγγιση, όπου οι μετρήσεις του σωματικού λίπους, αλλά και συμπτώματα κακής υγείας σε ατομικό επίπεδο, θα χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά με τον ΔΜΣ για την ανίχνευση της παχυσαρκίας.

Σήμερα η παχυσαρκία ορίζεται από τον ΔΜΣ: θεωρείται ότι ο ΔΜΣ πάνω από 30 kg/m2 είναι δείκτης παχυσαρκίας για άτομα ευρωπαϊκής καταγωγής. Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η τρέχουσα διαγνωστική προσέγγιση είναι επιρρεπής σε εσφαλμένη ταξινόμηση του υπερβολικού σωματικού λίπους και σε λανθασμένη διάγνωση της νόσου.

Αν και ο ΔΜΣ είναι χρήσιμος δείκτης, ωστόσο η Επιτροπή τονίζει ότι δεν αποτελεί άμεσο τρόπο μέτρησης του λίπους, δεν αντικατοπτρίζει την κατανομή του σε όλο το σώμα και δεν παρέχει πληροφορίες για την υγεία και τις ασθένειες σε ατομικό επίπεδο.

«Μερικοί άνθρωποι τείνουν να αποθηκεύουν υπερβολικό λίπος στη μέση ή μέσα και γύρω από τα όργανά τους, όπως το συκώτι, η καρδιά ή οι μύες, και αυτό σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο για την υγεία σε σχέση με όταν το υπερβολικό λίπος αποθηκεύεται ακριβώς κάτω από το δέρμα στα χέρια, τα πόδια ή άλλες περιοχές του σώματος», εξηγεί ο καθηγητής του Anschutz Medical Campus του Πανεπιστημίου του Κολοράντο και μέλος της Επιτροπής, Ρόμπερτ Έκελ.

Η Επιτροπή συνιστά να γίνεται τουλάχιστον μία μέτρηση του μεγέθους του σώματος (περίμετρος μέσης, αναλογία μέσης προς γοφούς, αναλογία μέσης προς ύψος) μαζί με τον ΔΜΣ, τουλάχιστον δύο μετρήσεις του μεγέθους του σώματος ανεξάρτητα από τον ΔΜΣ, καθώς και απευθείας μέτρηση σωματικού λίπους ανεξάρτητα από τον ΔΜΣ.

Επιπλέον, η επιστημονική ομάδα εισάγει δύο νέες διαγνωστικές κατηγορίες παχυσαρκίας που βασίζονται σε αντικειμενικές μετρήσεις της νόσου σε ατομικό επίπεδο. Πρόκειται για την «κλινική παχυσαρκία», δηλαδή την χρόνια νόσο που σχετίζεται με συνεχιζόμενη δυσλειτουργία οργάνων και οφείλεται μόνο στην παχυσαρκία, αλλά και την «προκλινική παχυσαρκία» που σχετίζεται με ένα μεταβλητό επίπεδο κινδύνου για την υγεία, αλλά χωρίς τρέχουσα ασθένεια.

Υπολογίζεται ότι περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο άτομα στον κόσμο ζουν με παχυσαρκία και η Επιτροπή με τις συστάσεις της ζητά να υιοθετηθεί ένας καθολικός ορισμός της παχυσαρκίας και μια πιο ακριβής μέθοδος για τη διάγνωσή της.

Τα πορίσματα της Επιτροπής δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό «The Lancet Diabetes & Endocrinology».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

