Δεκαετή λειτουργικά και ογκολογικά αποτελέσματα ρομποτικής έναντι λαπαροσκοπικής ριζικής προστατεκτομής για καρκίνο του προστάτη.

Μεταξύ των θεραπευτικών επιλογών για τον καρκίνο του προστάτη (PCa), η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική έχει αποκτήσει ευρεία διάδοση τις τελευταίες δεκαετίες. Ο στόχος αυτής της προοπτικής τυχαιοποιημένης μελέτης των Fiori et al., ήταν η παρουσίαση ογκολογικών, λειτουργικών και ποιοτικών δεδομένων μετά από 10 χρόνια παρακολούθησης, συγκρίνοντας τη ρομποτική ριζική προστατεκτομή έναντι της λαπαροσκοπικής για τη θεραπεία του προστατικού καρκίνου.

Στα 10 χρόνια, το ICIQ-SF (ερωτηματολόγιο ακράτειας) έδειξε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό πλήρως εγκρατών ασθενών στη ρομποτική ομάδα με μεγαλύτερη απώλεια ούρων στη λαπαροσκοπική ομάδα.

Παρόμοια τάση με την εγκράτεια παρατηρήθηκε και για την ανάκτηση της στυτικής λειτουργίας σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε νευροπροστατευτική ρομποτική προστατεκτομή.

Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων στα ογκολογικά αποτελέσματα.

Ο αντίκτυπος της χειρουργικής τεχνικής για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αντανακλάται κυρίως στα πρώτα χρόνια μετά την παρέμβαση. Για πρώτη φορά, προοπτική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη εντοπίζει σημαντικά πλεονεκτήματα για την ρομποτική ριζική προστατεκτομή έναντι της λαπαροσκοπικής όσον αφορά την εγκράτεια και την ανάκτηση της στυτικής λειτουργίας στα πρώτα 5 χρόνια παρακολούθησης.

Η ρομποτική προσέγγιση, με την βελτιωμένη οπτικοποίηση και δυνατότητα κινήσεων των ρομποτικών εργαλείων, επιτρέπει να γίνει ακριβέστερη διατήρηση, μειώνοντας τη βλάβη των νεύρων της στύσης, με αποτέλεσμα ταχύτερο και υψηλότερο ρυθμό ανάκτησης στυτικής λειτουργίας.

Υπέρ της ρομποτικής προσέγγισης στο τέλος της παρακολούθησης βρέθηκε διαφορά 12% για την εγκράτεια και 8% για την στυτική ικανότητα.

Ανάλυση της ποιότητας της εγκράτειας (ποσότητα απώλειας ούρων και ποσοστό πλήρως εγκρατών ασθενών) με το ICIQ-SF ερωτηματολόγιο και την ποιότητα των στύσεων με ερωτηματολόγιο IIEF-5, βρέθηκε ότι στη ρομποτική ομάδα, οι ασθενείς παρουσίασαν καλύτερα αποτελέσματα.

Τα ογκολογικά αποτελέσματα ήταν συγκρίσιμα μεταξύ των δύο χειρουργικών τεχνικών.

Σχετικά με τα αποτελέσματα ασφάλειας και τις όψιμες μετεγχειρητικές επιπλοκές και οι δύο προσεγγίσεις κατέληξαν σε χαμηλό ποσοστό ανεπιθύμητων εκδηλώσεων, κάτι που συμφωνεί και με προηγούμενη πληθυσμιακή μελέτη του Wu.et al, όπου διαπιστώθηκε ότι η ρομποτική συσχετίστηκε με λιγότερες οξείες και χρόνιες μετεγχειρητικές επιπλοκές από τις ανοιχτές ή λαπαροσκοπικές.

Όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες (τόσο λειτουργικοί όσο και ογκολογικοί) μεταφράζονται σε εξαιρετικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα ικανοποίησης.

Ωστόσο, η ταχύτερη ανάκτηση της εγκράτειας και της στυτικής λειτουργίας με την ρομποτική πλατφόρμα οδήγησε σε υψηλότερη ικανοποίηση για την ρομποτική ριζική προστατεκτομή.

Συμπερασματικά, λοιπόν, σε 10 χρόνια παρακολούθησης, η ρομποτική ριζική προστατεκτομή συγκριτικά με την λαπαροσκοπική κατέγραψε υψηλότερο ποσοστό ασθενών που πέτυχαν ολική εγκράτεια και εμφάνιση ποιοτικών και αποτελεσματικών στύσεων.

Πηγή: skai.gr

