Αυξάνονται τα κρούσματα και οι θάνατοι στην Ελλάδα, λόγω του ιού του Δυτικού Νείλου ενώ ύστερα από μια απουσία τριών ετών εμφανίστηκε και στην Αττική.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ το πρώτο κρούσμα εντοπίστηκε στην περιοχή της Καλλιθέας.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών.

Συνολικά την εβδομάδα 7-14 Αυγούστου 2024 αναφέρθηκαν 21 νέα περιστατικά, καθώς και 2 θάνατοι. Έτσι ο συνολικός αριθμός των εγχωρίων κρουσμάτων της λοίμωξης εφέτος ανέρχεται σε 76.

Μάλιστα, 10 από τους ασθενείς δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή, βάσει της εβδομαδιαίας έκθεσης επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από τον ιό.

Ειδικότερα, από την αρχή της περιόδου 2024, μέχρι τις 14/08/2024 (ώρα 13.00), έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά εβδομήντα έξι (76) εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα πενήντα επτά (57) κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και δέκα εννιά (19) κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ (Πίνακας 1).

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν είκοσι ένα (21) νέα εγχώρια κρούσματα. Έχουν καταγραφεί, επίσης, δύο εισαγόμενα κρούσματα της λοίμωξης σε ασθενείς που εκτέθηκαν σε άλλη χώρα

του εξωτερικού (δεν περιλαμβάνονται στην περαιτέρω ανάλυση). Έχουν καταγραφεί δέκα (10) θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 60 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων= 80 έτη, εύρος 61 – 92 έτη).

Τα κρούσματα στην Ελλάδα

