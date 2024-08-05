«Καμπανάκι» κρούει ο ΕΟΔΥ για τον ιό του Δυτικού Νείλου, σε νέα ανακοίνωσή του προς τους πολίτες. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι πολίτες θα πρέπει να προστατευτούν από τα κουνούπια, καθώς ήδη καταγράφονται τα περισσότερα κρούσματα των τελευταίων πέντε ετών στη χώρα μας.

Όπως είχε προβλεφθεί, η κυκλοφορία του ιού είναι ιδιαίτερα έντονη κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης 2024, με τον αριθμό των καταγεγραμμένων κρουσμάτων να είναι υψηλότερος σε σύγκριση με τα πέντε προηγούμενα έτη για την ίδια χρονική περίοδο τονίζεται χαρακτηριστικά. Η γεωγραφική κατανομή του ιού είναι ευρεία, με κρούσματα να έχουν ήδη καταγραφεί σε πέντε περιφέρειες της χώρας, στη βόρεια, κεντρική και δυτική Ελλάδα. Μάλιστα, κατά το προσεχές διάστημα, αναμένονται και άλλα περιστατικά της λοίμωξης στη χώρα, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Για την εξέλιξη της εποχικής έξαρσης της νόσου και τις περιοχές, όπου έχουν εμφανισθεί κρούσματα κατά την τρέχουσα περίοδο, μπορείτε να ενημερώνεστε από την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ, που επικαιροποιείται και δημοσιεύεται κάθε Τετάρτη.

Καθώς οι περιοχές εμφάνισης των κρουσμάτων δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια, ο ΕΟΔΥ συστήνει να τηρείτε τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, με συνέπεια, οπωσδήποτε σε περιοχές όπου έχουν ήδη εμφανισθεί περιστατικά της νόσου αλλά και γενικότερα σε όλη την επικράτεια:

Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος και χώρου (σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης), σήτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά/ ανεμιστήρες, κατάλληλα (μακριά) ρούχα.

Μην αφήνετε στάσιμα νερά πουθενά.

Σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή και συνέπεια στη λήψη των ατομικών μέτρων προφύλαξης από τα τσιμπήματα κουνουπιών, καθώς τα άτομα αυτά κινδυνεύουν περισσότερο να παρουσιάσουν πιο σοβαρή μορφή της νόσου.

Περισσότερες πληροφορίες για τον ιό του Δυτικού Νείλου και τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/disease/ios-toy-dytikoy-neiloy/).



