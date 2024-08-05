Γερμανία – Κύπρος: Κορυφαίες Σπουδές Ιατρικής από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Στην κορυφή των επιστημονικών κλάδων που υπηρετούν αυτά τα στοιχεία, η Ιατρική εξυπηρετεί το πιο πολύτιμο αγαθό, την ανθρώπινη Υγεία. Επομένως, η σημασία της Ιατρικής Εκπαίδευσης είναι κρίσιμη, καθώς από αυτήν εξαρτάται το επίπεδο και η αποτελεσματικότητα των σύγχρονων γιατρών. Αν επιθυμείς να γίνεις ένας από τους κορυφαίους γιατρούς του αύριο, μπορείς να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC).

Πτυχίο Ιατρικής στην Κύπρο

Το EUC προσφέρει μια πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία με άρτια καταρτισμένους ακαδημαϊκούς , επιστήμονες και ερευνητές, συμπεριλαμβανομένων και κατόχων βραβείου Νόμπελ. Οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής στο EUC αποκτούν την απαραίτητη κλινική εκπαίδευση για τη σύγχρονη ιατρική πρακτική. Η θεωρία μετατρέπεται σε πράξη μέσω της κλινικής άσκησης από το 1ο έτος σπουδών.

Το πτυχίο Ιατρικής του EUC είναι αναγνωρισμένο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιατρικής Εκπαίδευσης (World Federation of Medical Education – WFME) και είναι το μοναδικό Πτυχίο Ιατρικής στην ευρύτερη περιοχή που έχει αξιολογηθεί με 5 αστέρια (QS Stars University Ratings) από QS TOP UNIVERSITIES.

Παράλληλες Ευκαιρίες

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν summer externships για πρακτική εμπειρία (κλινική και ερευνητική) σε κορυφαία νοσοκομεία όπως το Shriners Hospital for Children, Imperial College London, John Hopkins Hospital κα. Επιπλέον, η Ιατρική Σχολή του έχει συνάψει συμφωνίες με επιλεγμένα, σε Κύπρο και Ελλάδα, όπως:

● Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

● το Γ.Ν. ΙΑΣΩ και το ΙΑΣΩ Παίδων

● Όμιλο Υγεία

● Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Hadassah στο Ισραήλ

● Με τα Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο, American Medical Center, Mediterranean Hospital of Cyprus, Απολλώνειο, Πολυκλινική Λευκωσίας, CARE Medical Institute, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ Λεμεσός, και Ινστιτούτο Οφθαλμός



Παράρτημα Ιατρικής Σχολής στην Φρανκφούρτη

Η διεθνής αναγνώριση της Ιατρικής Σχολής του EUC και η αυξανόμενη ζήτηση για ειδικευμένους γιατρούς οδηγήσαν στην ίδρυση παραρτήματος της Ιατρικής Σχολής στην Φρανκφούρτη, στην καρδία της Ευρώπης Μάλιστα το Παράρτημα της Ιατρικής Σχολής στην Φρανκφούρτη αποτελεί ορόσημο καθώς πρόκειται για το πρώτο που λειτουργεί εκτός συνόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι φοιτητές του παραρτήματος έχουν πρόσβαση σε υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, και διασφαλίζουν άμεσα την κλινική και ερευνητική τους κατάρτιση αφού η Σχολή συνεργάζεται με κορυφαία πανεπιστημιακά νοσοκομεία και κέντρα ιατρικής έρευνας στη γερμανική επικράτεια.

Το διαμάντι της σύγχρονης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Ένας υποψήφιος φοιτητής πρέπει να γνωρίζει πως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει εδραιωθεί ως περιφερειακό ακαδημαϊκό και ερευνητικό κέντρο ανώτατης εκπαίδευσης στις Ιατρικές Επιστήμες και στις Επιστήμες Υγείας. Προσφέρει συνολικά 24 προγράμματα σπουδών στους τομείς αυτούς, ενώ 11 από αυτά κατ’ αποκλειστικότητα στην Κύπρο.

«Είτε παρακολουθούν μαθήματα στην Κύπρο είτε στη μητροπολιτική Φρανκφούρτη, η πλούσια μαθησιακή εμπειρία των φοιτητών μας θα είναι απαράμιλλη», επισημαίνει η κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του EUC, Δρ. Ελίζαμπεθ Τζόνσον. Κυρίαρχο μέλημά της, όπως και συνολικά του δυναμικού της Σχολής, είναι η ποιότητα εκπαίδευσης. Σημασία έχει «τι επιτυγχάνουν οι φοιτητές εδώ και τι κάνουν όταν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Αυτό είναι το σήμα κατατεθέν μας. Θέλω να έρχονται γιατί είμαστε καλοί στο να διασφαλίζουμε ότι θα γίνουν εξαιρετικοί κλινικοί γιατροί».

Τη δήλωση αυτή έρχεται να επαληθεύσει στην πράξη η διεθνής διάκριση 5 αστέρων της κατάταξης QS Top Universities Impact Rankings που έχει κατακτήσει η Ιατρική Σχολή από το 2021, σε ένα πανεπιστήμιο που συγκαταλέγεται στα 72 κορυφαία του κόσμου πάλι με αντίστοιχη διάκριση 5 αστέρων του φορέα QS University Rankings.

#ProudtobeEUC

Ο γιατρός του αύριο είναι πολύ περισσότερα από ένας επιστήμονας. Είναι ένας δυναμικός επαγγελματίας που συνεχώς εξελίσσεται και ενημερώνεται. Αυτός ο επαγγελματίας απαιτεί έναν πρωτοποριακό συνδυασμό δεξιοτήτων, υπερβαίνοντας το απλό θεωρητικό υπόβαθρο. Κάθε απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου φέρει αυτό τον συνδυασμό, έχοντας αποκτήσει μια σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία, καθοδήγηση από κορυφαίους επιστήμονες και πολύτιμη κλινική εμπειρία.

Μάθε περισσότερα για το πτυχίο Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε Κύπρο και Γερμανία, στο https://euc.ac.cy/el/, μέσω email info@euc.ac.cy ή καλώντας το 00357 22 713000.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.