Τελικά πόση ώρα μετά το φαγητό μπορείς να κολυμπήσεις;

Πολλοί από εμάς έχουμε ακούσει την προειδοποίηση να αποφεύγουμε την κολύμβηση αμέσως μετά το φαγητό. Η θεωρία πίσω από αυτήν την συμβουλή είναι ότι, μετά από ένα γεύμα, η κυκλοφορία του αίματος κατευθύνεται στο στομάχι για να βοηθήσει στην πέψη. Η κολύμβηση αμέσως μετά το φαγητό θα μπορούσε να περιορίσει αυτήν την αναγκαία ροή αίματος, προκαλώντας κράμπες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κίνδυνο πνιγμού.

Είναι, όμως, αυτή η συμβουλή βάσιμη ή απλώς ένας μύθος; Η επιστημονική κοινότητα έχει εξετάσει τη σχέση μεταξύ φαγητού και πνιγμού. Παρά το γεγονός ότι η πέψη μειώνει την ροή του αίματος στους μύες και μπορεί να προκαλέσει κράμπες, δεν υπάρχει σαφής σύνδεση με την κολύμβηση. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να υποστηρίζουν την ανάγκη αναμονής 30 λεπτών μετά το φαγητό πριν κολυμπήσουμε.

Μπορείς να κολυμπήσεις μετά το φαγητό;

Αν και η κολύμβηση με γεμάτο στομάχι μπορεί να είναι άβολη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προκαλέσει εμετό, οι επιστημονικές μελέτες δεν έχουν δείξει καμία άμεση σχέση μεταξύ κράμπας, πνιγμού και πέψης. Οι επαγγελματίες κολυμβητές τρώνε προσεκτικά για να διασφαλίσουν ότι έχουν αρκετή ενέργεια, αλλά αποφεύγουν την υπερβολική κατανάλωση. Μάλιστα, οι κολυμβητές μεγάλων αποστάσεων συχνά καταναλώνουν φαγητό κατά τη διάρκεια των αγώνων τους. Εάν εμφανιστούν κράμπες, αυτές οφείλονται συνήθως στην υπερπροσπάθεια και όχι στην κατανάλωση φαγητού. Επιπλέον, ο πραγματικός κίνδυνος δεν προέρχεται από το φαγητό, αλλά από την κατανάλωση αλκοόλ. Το αλκοόλ μειώνει την κρίση και τις σωματικές ικανότητες, αυξάνοντας τον κίνδυνο πνιγμού.

Η καλύτερη πρακτική είναι να γνωρίζεις ότι η κολύμβηση με γεμάτο στομάχι μπορεί να είναι άβολη. Αν σκοπεύεις να κολυμπήσεις μετά από το φαγητό, προτίμησε εύπεπτες τροφές όπως φρούτα και γαλακτοκομικά προϊόντα, αντί για λιπαρά και πρωτεϊνούχα γεύματα. Συνοψίζοντας, η κολύμβηση μετά το φαγητό πρέπει να γίνεται με μέτρο, όπως κάθε άλλη σωματική δραστηριότητα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.