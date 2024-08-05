Ρινοπλαστική: Ανάρρωση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού

«Ωστόσο, λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών του καλοκαιριού, οι υποψήφιοι ανησυχούν για τη διαδικασία μετεγχειρητικής ανάρρωσης και ζητάνε απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα προκειμένου να αποφύγουν δυσάρεστα απρόοπτα», αναφέρει η δρ Ειρήνη Μάντζαρη, MD, PhD Ωτορινολαρυγγολόγος (ΩΡΛ), Διευθύντρια Ε’ ΩΡΛ Κλινικής, Κλινικής Χειρουργικής Ρινός, Λειτουργικής και Επανορθωτικής Ρινοπλαστικής Metropolitan General ή οποία και λύνει όλες τις απορίες σχετικά με τα διάφορα στάδια αποκατάστασης μετά από μια λειτουργική ρινοπλαστική.

Τι είναι η Λειτουργική Ρινοπλαστική;

«Στόχος μας είναι με την επέμβαση αυτή να σχεδιάσουμε εξατομικευμένα την ιδανική μύτη διορθώνοντας παράλληλα τη λειτουργικότητά της.. Αυτό επιτυγχάνεται βελτιώνοντας τις αναλογίες και τη συμμετρία της μύτης σε σχέση με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου και γενικότερα τη φυσιογνωμία του καθένα», επισημαίνει και συνεχίζει:

«Η εμφάνιση ενός ατόμου μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά όταν το κεντρικό στοιχείο του προσώπου που είναι η μύτη έχει τις κατάλληλες αναλογίες. Συνήθως, αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει την αλλαγή πολλών στοιχείων ταυτόχρονα και όχι μόνο ενός, π.χ. ελάττωση μόνο του ύβου (καμπούρας). Για παράδειγμα, η απλή αφαίρεση του ύβου σε μία λοξή μύτη μπορεί να βελτιώσει το προφίλ, όμως η μύτη δε θα είναι ευθυγραμμισμένη εάν δε γίνουν αλλαγές και στα υπόλοιπα στοιχεία που την καθιστούν λοξή. Σε άλλες περιπτώσεις, τα ρουθούνια μπορεί να χρειαστεί να τροποποιηθούν ώστε να φαίνονται πιο αρμονικά με το υπόλοιπο άκρο της μύτης, όταν αυτό είναι αδυνατισμένο κ.ά.».

Ανάρρωση μετά από ρινοπλαστική το καλοκαίρι

«Τα στάδια της επούλωσης της ρινοπλαστικής απαιτούν φροντίδα σε κάθε εποχή. Κατανοώντας τι πρέπει να κάνετε ανά στάδιο και ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του ρινοχειρουργού σας, μπορείτε να προετοιμαστείτε για τη ρινοπλαστική σας μέσα στο καλοκαίρι χωρίς να χάσετε τις διακοπές σας.

Κάθε ασθενής είναι διαφορετικός και επομένως οι ανάγκες συχνά διαφέρουν, όμως υπάρχουν και πολλά κοινά στοιχεία και με βάση αυτά σας δίνουμε παρακάτω κάποιες γενικές και χρήσιμες συμβουλές:

1. Διατηρήστε την ενυδάτωσή σας

Η λήψη άφθονου νερού και φυσικών χυμών βοηθούν στην πρόληψη της συμφόρησης. Δεδομένου ότι αναμφίβολα η ζέστη του καλοκαιριού αυξάνει και την εφίδρωση, ίσως χρειαστεί να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε περισσότερα υγρά σε σχέση με το χειμώνα και επομένως είναι μια καλή ιδέα να κρατάτε ένα μπουκάλι νερό κοντά σας για να μην παραλείπετε να βοηθάτε την ανάρρωσή σας.

2. Γυαλιά ηλίου

Όταν βγαίνετε έξω, να είστε προσεκτικοί σχετικά με τα γυαλιά ηλίου. Η πίεση που ασκούν τα γυαλιά γενικώς και φυσικά και τα γυαλιά ηλίου στη γέφυρα της μύτης σας μπορεί να εμποδίσει τη διαδικασία επούλωσης ή ακόμα και να επηρεάσει αρνητικά το αποτέλεσμά σας. Παρόλο που τα γυαλιά ηλίου είναι συνυφασμένα με τους καλοκαιρινούς μήνες, θα πρέπει να σταματήσετε να τα χρησιμοποιείτε για τις πρώτες 6-8 εβδομάδες. Η χρήση καπέλου θα σας βοηθήσει πολύ με τον καλοκαιρινό ήλιο και έτσι δε θα νιώθετε πως σας «λείπουν» τα γυαλιά σας. Η συμβουλή μας εδώ είναι: αντιμετωπίστε τον ήλιο με στυλ.

3. Αποφύγετε την απευθείας έκθεση στη ζέστη

Την πρώτη εβδομάδα μετά τη χειρουργική επέμβαση είναι καλύτερα να την περάσετε σε εσωτερικούς χώρους και για ένα μήνα περίπου μετά, θα πρέπει να περιορίσετε την απευθείας έκθεσή σας στον ήλιο χρησιμοποιώντας τους σκιερούς χώρους και αποφεύγοντας την ηλιοθεραπεία μετά τη βουτιά σας στη θάλασσα.

4. Το κολυμβητήριο θα ήταν καλό να αποφεύγεται για λίγο

Για να είστε ασφαλείς κατά την επούλωσή σας, είναι προτιμότερο να περιμένετε έναν ολόκληρο μήνα πριν επιστρέψετε στο κολυμβητήριο, λόγω του χλωρίου. Σε καθαρή θάλασσα μπορείτε να κολυμπήσετε, περίπου μια εβδομάδα αφού αφαιρέσετε τον νάρθηκα της μύτης. Βασική προϋπόθεση: αποφυγή ηλιοθεραπείας, καταδύσεων, θαλάσσιων σπορ που μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό και πίεση» τονίζει η ειδικός.

Γενικές οδηγίες μετά από ρινοπλαστική, ανεξαρτήτως εποχής

«Ανεξάρτητα από την εποχή του χρόνου που θα κάνετε τη ρινοπλαστική σας, είτε είναι καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας κ.λπ., υπάρχουν κάποια στοιχεία που θα πρέπει να προσέξετε και θα σας εξασφαλίσουν μια γρήγορη και ασφαλή ανάρρωση:

1. Αμέσως μετά την επέμβαση

Μπορεί να έχετε κάποια προσωρινή μετεγχειρητική υπνηλία από την αναισθησία. Αυτό είναι τυπικό και φυσιολογικό! Το ίδιο ισχύει και με το αίσθημα φουσκώματος και συμφόρησης κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης αποκατάστασης.

2. Μια εβδομάδα αργότερα

Πιθανότατα έχετε ακόμα κάποιο πρήξιμο και ίσως ήπιες εκχυμώσεις και ερυθρότητα στο δέρμα σε αυτό το στάδιο. Αυτό είναι απολύτως φυσικό και δεν πρέπει να σας ανησυχεί καθόλου γιατί πολύ σύντομα θα υποχωρήσει. Επομένως εστιάστε στο γενικό πλαίσιο και όχι στις λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελεύθερα μακιγιάζ (τοποθετείστε το με καθαρά χέρια και ήπιους χειρισμούς) μόλις αφαιρεθεί ο νάρθηκας. Πέριξ της μύτης μπορείτε να βαφτείτε προσεκτικά ακόμα και πριν αφαιρεθεί ο νάρθηκας, αρκεί να μην τον επηρεάζετε για να μην ξεκολλήσει από τη θέση του.

3. Μετά από 2+ εβδομάδες

Η πλειονότητα των έντονων συμπτωμάτων έχει υποχωρήσει στο στάδιο αυτό και έχετε επιστρέψει στην καθημερινότητά σας, πλην της έντονης άσκησης και των ενεργειών που πιθανά να οδηγήσουν σε χτύπημα της περιοχής του προσώπου. Η συμφόρηση είναι πολύ πιο ήπια αλλά η μύτη δεν αναπνέει ακόμα, όπως θα συμβαίνει μετά από 2-3 μήνες.

Σίγουρα βέβαια, όταν προϋπάρχει δυσκολία στην αναπνοή, στο στάδιο αυτό οι χειρουργημένοι αισθάνονται ήδη πολύ βελτιωμένοι σε σχέση με αυτό που είχαν συνηθίσει προεγχειρητικά. Όσο υπάρχει ακόμα συμφόρηση, μπορείτε εύκολα να το διαχειριστείτε χρησιμοποιώντας έναν υγραντήρα στο δωμάτιό σας και πίνοντας άφθονα υγρά, κάτι το οποίο θα βοηθήσει επίσης στην ταχύτερη ελαχιστοποίηση του πρηξίματος» καταλήγει η δρ Μάντζαρη.

Πηγή: skai.gr

