Ιός Δυτικού Νείλου: 12 κρούσματα και 3 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν 12 νέα εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 3 θάνατοι, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ.

Έχουν καταγραφεί, επίσης, τέσσερα εισαγόμενα κρούσματα της λοίμωξης σε ασθενείς που εκτέθηκαν σε άλλες χώρες του εξωτερικού (τρία στην Αλβανία και ένα στην Αυστρία), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην περαιτέρω ανάλυση.

Από την αρχή της περιόδου 2024, μέχρι τις 25/09/2024, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 192 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 143 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ,εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 49 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Έχουν καταγραφεί συνολικά 30 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 60 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων: 81 έτη, εύρος: 61 - 93 έτη).

Ένας επιπλέον θάνατος ασθενούς με διαγνωσμένη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου αποδόθηκε σε άλλο σοβαρό συνυπάρχον πρόβλημα υγείας (δεν συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό αριθμό θανόντων).

Κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, έχουν καταγραφεί σε οικισμούς, σε 67 Δήμους της χώρας, σε 29 Περιφερειακές Ενότητες, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες: Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Χαλκιδικής, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Κιλκίς, Ημαθίας, Ροδόπης, Δράμας, Έβρου, Ξάνθης, Καβάλας, Θάσου, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Φθιώτιδας, Βοιωτίας και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Ο ΕΟΔΥ θεωρεί πιθανή και αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα και στο πλαίσιο αυτό κρίνεται αναγκαία η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες γειτονικές αυτής, κατά την περίοδο 2024, έχουν καταγραφεί -εκτός από τη χώρα μας- κρούσματα λοίμωξης από τον ιό ΔΝ σε: Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία, Κροατία, Κόσοβο, Αλβανία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία και Τουρκία.

