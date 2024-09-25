Η συμβολή της ρομποτικής χειρουργικής στις ουρολογικές παθήσεις

«Το Da Vinci XI αποτελεί το πιο εξελιγμένο, με τα σημερινά δεδομένα, ρομποτικό σύστημα, το οποίο διευκολύνει σημαντικά τον χειρουργό, ώστε να προβαίνει σε λεπτεπίλεπτες κινήσεις, σαν να έχει τα χέρια του μέσα στην κλειστή κοιλιά του ασθενούς. Τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα και η ανάρρωση του ασθενούς πολύ γρηγορότερη» επισημαίνει ο δρ Βασίλης Πουλάκης Διευθυντής Ουρολόγος στο εξειδικευμένο Ρομποτικό Ουρολογικό Κέντρο του Metropolitan Hospital και συνεχίζει:

«Σήμερα, μιλώντας για τη ρομποτική χειρουργική στην ειδικότητα της Ουρολογίας, έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε μια νέα κύστη από λεπτό έντερο, η οποία θα λειτουργεί όπως η φυσιολογική κύστη του ασθενούς, δίνοντάς του τη δυνατότητα να διατηρήσει την ποιότητα ζωής του στην ούρηση, αλλά και τη στύση του», καταλήγει.

*Το Metropolitan Hospital ακολουθώντας πρώτο τις εξελίξεις, διαθέτει όχι μόνο το τελευταίο και πιο σύγχρονο μοντέλο da Vinci, το Da Vinci Si, αλλά και μία από τις πιο έμπειρες και εξειδικευμένες στην Ευρώπη ομάδες Ελλήνων ρομποτικών χειρουργών, που κάθε χρόνο πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη σειρά επεμβάσεων στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, στις 29 Ιουνίου 2017 πέρασε το κατώφλι των χειρουργείων του Metropolitan Hospital το πλέον σύγχρονο και πιο άρτια εξοπλισμένο μηχάνημα Ρομποτικής Χειρουργικής που είναι διαθέσιμο παγκοσμίως, το da Vinci Xi. Έτσι, το Metropolitan γίνεται όχι μόνο το πρώτο στην Ελλάδα θεραπευτήριο που διαθέτει το συγκεκριμένο κορυφαίο μηχάνημα Ρομποτικής Χειρουργικής, αλλά το πρώτο θεραπευτήριο της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης που διαθέτει δύο ταυτοχρόνως λειτουργικά ρομποτικά συστήματα da Vinci.

Με δύο χειρουργικά ρομποτικά συστήματα Da Vinci, λοιπόν, και ένα ορθοπαιδικό ρομποτικό σύστημα Μako, το Μetropolitan Hospital έχει εγκαταστήσει το μεγαλύτερο και πιο ολοκληρωμένο ρομποτικό σύστημα της Ελλάδας και το θεραπευτήριο τοποθετείται ως ένα από τα καλύτερα ρομποτικά κέντρα της Ευρώπης.

**Η πρόσφατη βράβευση του δρ Βασίλη Πουλάκη, για τη συμβολή του στην Ουρολογία και την υψηλής ποιότητας προσέγγιση στη χειρουργική των ασθενών με ουρολογικές παθήσεις, είναι μια διάκριση που αποτελεί το επιστέγασμα της προσπάθειας 20 ετών και η οποία αντανακλά τη σπουδαία δουλειά που γίνεται απ’ όλους στο Metropolitan Hospital.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.