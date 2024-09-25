Σχεδόν 200 χημικές ουσίες που είναι πιθανό να προκαλούν καρκίνο του μαστού εντοπίστηκαν σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών και του χαρτιού, σύμφωνα με έρευνα του ελβετικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Food Packaging Forum».

Συγκεκριμένα, κατά την έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Frontiers in Toxicology», ανιχνεύτηκαν 189 τέτοιες ουσίες σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων 143 σε πλαστικά και 89 σε χαρτί ή χαρτόνι.

Για την έρευνα, η επιστημονική ομάδα χρησιμοποίησε έναν πρόσφατα δημοσιευμένο κατάλογο ουσιών που δυνητικά μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο του μαστού, τον οποίο ανέπτυξαν ερευνητές του Ινστιτούτου Silent Spring, καθώς και τη βάση δεδομένων (FCCmigex Database) του «Food Packaging Forum» για τις χημικές ουσίες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, η οποία συγκεντρώνει πληροφορίες από χιλιάδες δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες.

Τα είδη που μελετήθηκαν προέρχονται από αγορές σε περιοχές του κόσμου με υψηλές κανονιστικές ρυθμίσεις για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ και των ΗΠΑ. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη για ισχυρότερα προληπτικά μέτρα για τη μείωση αυτών των χημικών ουσιών στα καθημερινά προϊόντα.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

