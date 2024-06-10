Ιγμορίτιδα: τι την προκαλεί & πως την αντιμετωπίζουμε

Η μύτη μας είναι η αρχή του αναπνευστικού συστήματος και η λειτουργία της είναι να φιλτράρει, να θερμαίνει, και να υγραίνει τον αέρα. Έχει άμεση επικοινωνία με τους παραρρίνιους κόλπους, τα ιγμόρεια, τις ηθμοειδείς κυψέλες, τους μετωπιαίους κόλπους και τον σφηνοειδή.

Η μύτη και τα παραρρίνια προσβάλλονται από λοιμώξεις, με πιο γνωστή την ιγμορίτιδα, από αλλεργία, με ή χωρίς δημιουργία πολύποδων, και από όγκους καλοήθεις και κακοήθεις.

Ιγμορίτιδα: αιτίες και συμπτώματα

Η ιγμορίτιδα ταλαιπωρεί όλο και περισσότερους ανθρώπους, προκαλώντας μια σειρά από ενοχλητικά συμπτώματα όπως εκνευρισμό, αδυναμία συγκέντρωσης, πονοκεφάλους, έντονο ροχαλητό ή και άπνοια. Στα παιδιά δε μπορεί να προκύψουν δυσμορφίες στο πρόσωπο, ορθοδοντικά προβλήματα, κακή απόδοση στο σχολείο και επιπτώσεις στην ανάπτυξή τους.

Ένας βασικός παράγοντας εμφάνισης της ιγμορίτιδας είναι η αύξηση της αλλεργικής ρινίτιδας, που οφείλεται στις αλλαγές του τρόπου ζωής και διατροφής, καθώς και στη μόλυνση της ατμόσφαιρας, και επηρεάζει πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους.

Επίσης, εξαιτίας της κρίσης, η κακή θέρμανση των σπιτιών και των εργασιακών χώρων οδήγησε στην αύξηση της παρουσίας υγρασίας, η οποία αυξάνει την πιθανότητα να αναπτυχθούν αναπνευστικά προβλήματα και αλλεργικές καταστάσεις. Η παρουσία νερού με τη μορφή υδρατμών στο περιβάλλον (τα κανονικά επίπεδα είναι 40%-50%) είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του ανθρώπινου σώματος. Αν όμως είναι πολύ χαμηλή ή πάνω από 60%, διευκολύνει τη δημιουργία μυκήτων, οι οποίοι προκαλούν αλλεργίες.

Πώς αντιμετωπίζουμε την ιγμορίτιδα;

Η θεραπεία όλων αυτών των νοσημάτων μπορεί αρχικά να είναι συντηρητική, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί και χειρουργική επέμβαση, η οποία όταν ενδείκνυται πρέπει να γίνεται εγκαίρως για να αποφεύγονται οι επιπλοκές.

Ο ολοκληρωμένος ενδοσκοπικός έλεγχος σε έναν ασθενή που πάσχει από ρινίτιδα θα αποκαλύψει αν υπάρχει διάφραγμα, υπερτροφία των κογχών, πολύποδες, ξένα σώματα στα παιδιά, μεγάλα κρεατάκια, ευρήματα τα οποία επιβάλλουν χειρουργική αντιμετώπιση γιατί αποτελούν προδιαθεσιακούς παράγοντες για τη δημιουργία χρόνιας ιγμορίτιδας.

Σήμερα, οι επεμβάσεις γίνονται χωρίς εξωτερική τομή, με απόλυτη ασφάλεια, με τη βοήθεια της ενδοσκοπικής χειρουργικής και της νευροπλοήγησης, εξασφαλίζοντας άμεση επαναφορά του ασθενούς στις δραστηριότητές του, καθώς και σταδιακή βελτίωση -μέσα σε έναν μήνα- όλων των ενοχλητικών συμπτωμάτων.

Δυστυχώς, η μύτη πολλές φορές δεν αξιολογείται από τους ασθενείς ως όργανο με λειτουργία, αλλά βλέπουν μόνο την αισθητική της πλευρά.

Πρακτικές συμβουλές

• Αερίζετε συχνά τo σπίτι

• Αποφύγετε τα φυτά εσωτερικού χώρου

• Χρησιμοποιείτε αφυγραντήρες

• Υπολογίστε την υγρασία στο σπίτι με υγρόμετρο

• Αποφύγετε χαλάκια, κουρτίνες, βαριά υφάσματα και μάλλινα κουκλάκια

• Υιοθετήστε ένα μοντέλο διατροφής πλούσιο σε φυτικές ίνες και ελαττώστε το πρόχειρο φαγητό (fast food)

• Μην κάνετε αυτοδιάγνωση. Η εξέταση στον ωτορινολαρυγγολόγο θα δείξει με ακρίβεια αν είναι ιγμορίτιδα και θα οδηγήσει στην ενδεδειγμένη θεραπεία.

Πηγή: skai.gr

