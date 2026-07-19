Ισπανία-Αργεντινή: Η μεγάλη μάχη για την κορυφή του κόσμου – Πού θα δούμε τον τελικό

Το μεγάλο ραντεβού έφτασε! Ισπανία και Αργεντινή κοντράρονται στον τελικό του Moυντιάλ (22:00, ΕΡΤ1, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, με έπαθλο το βαρύτερο τρόπαιο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η αναμέτρηση φέρνει αντιμέτωπες το νούμερο 1 και του νούμερο 2 του κόσμου. Aπό τη μία η πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή, που θέλει να διατηρήσει τα σκήπτρα της.Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι έχει το απόλυτο μέχρι στιγμής, με επτά νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια (στην παράταση με το Πράσινο Ακρωτήρι), ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ της Βραζιλίας του 2002.

Παράλληλα, έχει πετύχει 19 γκολ στη διοργάνωση, την κορυφαία επίδοση ομάδας σε Μουντιάλ εδώ και 56 χρόνια! Φυσικά, το κεντρικό πρόσωπο δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τον Λιονέλ Μέσι. Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» έχει σημειώσει οκτώ γκολ και έχει μοιράσει τέσσερις ασίστ, συμμετέχοντας άμεσα σε 12 τέρματα της ομάδας του!

Από την άλλη η Ισπανία του Λουίς ντε λα Φουέντε, η οποία παραμένει αήττητη εδώ και 37 αγώνες, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ των εθνικών ομάδων. Η «ρόχα» έφτασε στον τελικό έχοντας δεχθεί μόλις ένα γκολ σε επτά παιχνίδια, με τον Ουνάι Σιμόν να καταγράφει έξι ανέπαφες εστίες, επίδοση-ρεκόρ σε τελική φάση Μουντιάλ.

Παράλληλα, ο Ρόδρι έχει ήδη γράψει ιστορία με 648 εύστοχες πάσες, τις περισσότερες που έχει καταγράψει ποτέ ποδοσφαιριστής σε μία διοργάνωση.

Στην επίθεση, τα βλέμματα στρέφονται στον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος μετρά 30 επιτυχημένες ντρίμπλες, περισσότερες από κάθε άλλον παίκτη στη διοργάνωση, ενώ ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ έχει ήδη φτάσει τα πέντε γκολ, ισοφαρίζοντας το ισπανικό ρεκόρ σε μία τελική φάση.

Τον μεγάλο τελικό θα διευθύνει ο Σλοβένος Σλάβκο Βίντσιτς, ενώ η FIFA έχει προγραμματίσει ένα εντυπωσιακό σόου στο ημίχρονο, το οποίο θα διαρκέσει 17 λεπτά, αντί για τα καθιερωμένα 15, ώστε να φιλοξενήσει την ειδική μουσική παραγωγή που έχει ετοιμαστεί για τον τελικό.

Πιθανές ενδεκάδες:

Ισπανία (Λουίς Ντε λα Φουέντε): Σιμόν - Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια - Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ - Λαμίν Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα - Ογιαρθάμπαλ.

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Μαρτίνες - Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο - Τζουλιάνο Σιμεόνε, Έντσο Φερνάντες, Μακ Άλιστερ, Παρέδες - Λιονέλ Μέσι, Χουλιάν Άλβαρες.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.