Τζάστιν Μπίμπερ, Σακίρα, Μαντόνα και BTS στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ, θα δούμε ένα μουσικό halftime show, με σταρ της παγκόσμιας σκηνής να διασκεδάζουν στο ημίχρονο του τελικού τους θεατές.

Τζάστιν Μπίμπερ, Σακίρα, Μαντόνα, BTS θα ανέβουν σκηνή καθώς οι διοργανωτές θέλουν να συνδυάσουν τον αθλητισμό με τη μουσική και την ψυχαγωγία.

Το 11λεπτο υπερθέαμα θα περιλαμβάνει επίσης τον Burna Boy, τον Gustavo Dudamel και τη χορωδία PS22 Chorus μαζί με τους Coldplay, των οποίων ο τραγουδιστής Κρις Μάρτιν επιμελήθηκε το σόου στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου ρόλου του ως διεθνής επιμελητής του Global Citizen Festival.

Ο Κέρμιτ, η Μις Πίγκι και άλλοι χαρακτήρες από το The Muppets θα εμφανιστούν επίσης κατά τη διάρκεια του σόου.

Justin Bieber to co-headline first-ever FIFA World Cup™ Final Halftime Show with Madonna, Shakira and BTS! 🤩🎶 — FIFA (@FIFAcom) July 8, 2026

Το Halftime Show διοργανώνεται προς υποστήριξη του Ταμείου Εκπαίδευσης της FIFA και της Global Citizen (FIFA Global Citizen Education Fund), το οποίο εργάζεται για τη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων με σκοπό την επέκταση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και το ποδόσφαιρο για παιδιά σε όλο τον κόσμο.

Το Ταμείο έχει ήδη συγκεντρώσει 50 εκατομμύρια δολάρια και θα προσφέρει ως δωρεά στη διοργάνωση 1 δολάριο για κάθε εισιτήριο που πωλείται για τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πηγή: skai.gr

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