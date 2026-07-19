Σεισμός στο Περού: Τουλάχιστον 3 νεκροί, κατέρρευσαν κτίρια

Ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα του Περού το βράδυ του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν αρκετοί άλλοι.

Το ινστιτούτο γεωφυσικής του Περού (IGP) εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,1 βαθμών, ενώ το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) υπολόγισε πως ήταν 5,5.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα το IGP, ο σεισμός καταγράφτηκε στις 21:24 (σ.σ. τοπική ώρα· 05:24 ώρα Ελλάδας) 7 χιλιόμετρα νότια από την κοινότητα Τσουπάκα, στην ομώνυμη επαρχία του νομού Χουνίν, και το εστιακό βάθος της υπολογίστηκε πως ήταν 24 χιλιόμετρα.

Κατά δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης κατέρρευσαν κτίρια κοντά στο επίκεντρο όπου τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους 17χρονος, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 11 τραυματίστηκαν. Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε τμήμα της επαρχίας Τσουπάκα.

Το κράτος των Άνδεων δοκιμάζεται συχνά από ισχυρές σεισμικές δονήσεις, καθώς —όπως και η Χιλή και ο Ισημερινός— βρίσκεται πάνω από τον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, περιοχή όπου τέμνονται στο υπέδαφος τεκτονικές πλάκες και καταγράφεται η υψηλότερη σεισμικότητα στον πλανήτη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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