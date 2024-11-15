Η εξατομικευμένη Καρδιοχειρουργική Θεραπεία και τα νέα της εργαλεία: μια πλήρης πλατφόρμα πλέον στην υπηρεσία του ασθενούς

«Τα πάντα ρει» κατά τον Ηράκλειτο. Ομοίως και η θεραπεία της καρδίας. Ακούμε / διαβάζουμε τελευταία πληθώρα δημοσιευμάτων για τις εξελίξεις στον τομέα της χειρουργικής της καρδιάς. Ενδοσκοπική, ρομποτική, υβριδική Καρδιοχειρουργική: ποια μέθοδος ενδείκνυται για τον καθένα μας; ποιες είναι οι διαφορές τους; Υφίσταται έλεγχος ποιότητας, πλήρης ενημέρωση, ολιστική προσέγγιση και βάθος εμπειρίας στην χώρα μας; Είναι ικανή η Ελλάδα να προΐσταται και να πρωτοπορεί, και όχι μόνο να υιοθετεί την πρωτοπορία άλλων ;

Με την ίδρυση Διεθνούς Καρδιοχειρουργικού Κέντρου στο ΥΓΕΙΑ, υφίσταται πλέον πλατφόρμα πρωτοπορίας, βασισμένο σε μοναδική για την Ελλάδα διεθνή εμπειρία, χωροταξική υποστήριξη, και καθολική προσέγγιση, σε μια στάση. Ο Έλληνας και ξένος ασθενής δεν χρειάζεται πλέον να χτενίζει την αγορά, μια και οι λύσεις βρίσκονται όλες και πλήρεις σε μια διεύθυνση, και εξατομικευμένα.

Πριν 30 χρόνια, ο ασθενής που προοριζόταν για επέμβαση καρδιάς απλά ευχόταν να επιβιώσει. Πριν 15 χρόνια, ο ασθενής ευχόταν να επιβιώσει και να έχει τις λιγότερες δυνατές επιπλοκές. Σήμερα πλέον ο ασθενής περιμένει να επιβιώσει, να έχει τις λιγότερες δυνατές επιπλοκές, αλλά με την λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία, και τάχιστη επιστροφή στην καθημερινότητα του. Με την πρόοδο της χειρουργικής τεχνολογίας, την εισαγωγή νέων μεθόδων και την βέλτιστη εκπαίδευση των χειρουργών ο ασθενής έχει πλέον στο θεραπευτικό μενού του περισσότερες λύσεις. Είναι φυσικό, κατά τις πρωτογενείς Ιπποκράτειες αρχές, να περιμένει ασφαλές αποτέλεσμα, με το ελάχιστο δυνατό τραύμα.

Η ανάγκη, αντάμα με την πρόοδο, γενούν λύσεις. Με μια δόση ευφυΐας και χειρουργικής τόλμης, γεννήθηκε και εκκολάφτηκε η Καρδιοχειρουργική Ελάχιστης Επεμβατότητας, από εξέχοντες Γερμανούς, Γάλλους, και Αμερικανούς πρωτοπόρους κυρίως, στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Πλέον, οι τεχνικές και τεχνολογίες αυτές έχουν ωριμάσει, και με πρωτοβουλία του Υγεία, εγκαθιδρύονται ΣΤΟ σύνολό τους, και με μια νέα, εξατομικευμένη προσέγγιση, στην Ελλάδα. Δεν αρκεί η μικρή τομή, για να αλλάξει έγκυρα και αποτελεσματικά το συνολικό ταξίδι του ασθενούς.

Ενώ πριν 3 δεκαετίες υπήρχαν δυο μόνο λύσεις, η φαρμακευτική αγωγή έναντι της στερνοτομής, τώρα πλέον υπάρχουν πολλαπλές και αποτελεσματικές λύσεις στον ευρύ ενδιάμεσο χώρο, που αλλάζουν ριζικά το τοπίο:

- Η ενδοσκοπική Καρδιοχειρουργική που σημαίνει την χρήση κάμερας (Ενδοσκοπίου), για την υποβοήθηση του Χειρουργού. Συνδυάζεται με μικρή τομή αναμεσά στις πλευρές.

- Η ρομποτική Καρδιοχειρουργική, κατά την οποία τα εργαλεία και οι βραχίονες που τα κρατούν, εισέρχονται στο στήθος από μικρές τομές, και η κίνησή τους γίνεται με τηλεχειριστήριο. Η τεχνική αυτή έχει, όπως κάθε άλλη, και πλεονεκτήματα αλλά και περιορισμούς.

- Η υβριδική Καρδιοχειρουργική, κατά την οποία Καρδιολόγος και Καρδιοχειρουργός επεμβαίνουν μαζί, από κοινού στον ίδιο ασθενή, ο μεν με καθετήρες, ο δε με χειρουργικά εργαλεία. Η τεχνική αυτή κερδίζει αργά και σταθερά έδαφος, και ενδεχομένως θα αποτελέσει το μέλλον της θεραπείας της καρδιάς.

- Οι διακαθετηριακές εφαρμογές. Τόσο στην αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου, όσο και στις βαλβιδοπάθειες.

Έχοντας όλες τις ανωτέρω δυνατότητες σε ένα team διεθνών προδιαγραφών, σε συνεργασιακό περιβάλλον, προτίθενται έτσι στον ασθενή ΟΛΕΣ οι υπάρχουσες λύσεις, συζητούνται τα υπέρ και τα κατά, και συν αποφασίζεται με τον ασθενή η βέλτιστη επιλογή για την περίπτωσή του, άρα η επέμβαση εξατομικεύεται για τις ανάγκες του συγκεκριμένου ασθενούς. Έτσι, ο ασθενής μπορεί να ρωτάει και να μαθαίνει για την πείρα και τα αποτελέσματα στην εκάστοτε τεχνική και την ακριβή εφαρμογή της.

Πέραν τούτου όμως το Διεθνές Καρδιοχειρουργικό κέντρο Ελλάδας/Υγεία δεν περιορίζεται στην εφαρμογή προηγμένων τεχνικών και τεχνολογιών, αλλά ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΕΙ. Από τα χέρια της ομάδας μας έχουν προέλθει πολυάριθμες παγκόσμιες πρωτιές και καινοτομίες, όπως :

- Το διεθνές βιβλιο-εγχειριδιο Καρδιοχειρουργικής ελάχιστης επεμβατότητας, 450 σελίδων, με εκδότη τους Taylor&Francis (Λονδινο/Νεα Υορκη)

- 12 διαφορετικές επεμβατικές τεχνικές, που υιοθετούνται πλέον από όλο τον πλανήτη

- Η πρώτη UNIPORT επέμβαση καρδιάς στον κόσμο (μια μόνο οπή/τομή ελάχιστων διαστάσεων)

- Η πρώτη ολογραφική επέμβαση καρδιάς στον κόσμο

- Νέου τύπου ενδοσκοπικές κάμερες και εργαλεία

- Η πρώτη βιομιμητική και εξατομικευμένη βαλβίδα στον κόσμο για την αντικατάσταση της μιτροειδούς και τριγλώχυνας βαλβίδας του ασθενούς.

- Εκπαίδευση Ιατρών από όλο τον κόσμο, επί 15 συναπτά έτη, και από 20 διαφορετικές χώρες.

- Κάλυψη ΟΛΟΥ του φάσματος καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων με μεθόδους ελάχιστης επεμβατότητας, στην ίδια πλατφόρμα, στην ίδια διεύθυνση.

και πολλές άλλες καινοτομίες, και πρωτιές, από Ελληνικά χέρια.

Επίσης, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και σε ένα από τα μεγαλύτερα ιδρύματα της χώρας (ένα από τα πολύ λίγα με σφραγίδα διεθνών προδιαγραφών ποιότητας παροχής Υγείας JCI), εισάγονται πρωτόκολλα βέλτιστης πρακτικής (BPE), ταχείας αποκατάστασης ασθενούς (ERAS) , που υπόσχονται να αλλάξουν την όλη πορεία και εμπειρία του ασθενούς. Με την μεταγραφή και εγκατάσταση ομάδας διεθνούς εμβέλειας, σε συνεργασία με την Ιατρική Βιομηχανία, την Ακαδημία/Πανεπιστήμιο, και την εκλεκτή παράδοση του ιδρύματος Υγεία, στοχεύουμε πλέον στην διεθνή πρωτιά, εντός και εκτός των Ελληνικών συνόρων. Ήδη, βλέπουμε σημαντική κίνησή ασθενών από Αμερική έως και Αυστραλία προς το ίδρυμά μας, και την ειδική μας ομάδα, με εξαιρετικά αποτελέσματα, κάτι πρωτοφανές για την χώρα.

Η νέα εποχή της Καρδιοχειρουργικής είναι πλέον εδώ, στην υπηρεσία του ανθρώπου, καταρρίπτοντας μύθους και εξαλείφοντας φόβους.





