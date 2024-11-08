Η δύναμη του μητρικού γάλακτος και το όφελος στην υγεία του ανθρώπου

Σε βάθος χρόνου, έχουνε γίνει αρκετές μελέτες που εστιάζουν στην υγεία του ανθρώπου και στην πρόληψη παθήσεων όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση, η στεφανιαία καρδιακή νόσος, ορισμένες μορφές καρκίνου, η οστεοπόρωση, το εγκεφαλικό επεισόδιο και πολλές άλλες ασθένειες, έχοντας ως αντικείμενο μελέτης την διατροφή. Η κακή διατροφή και η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας αποτελούν παγκόσμιους κινδύνους και συνδέονται απόλυτα με την κακή υγεία του ανθρώπου.

Η συμβουλευτική για μια υγιεινή διατροφή στα παιδιά είναι παρόμοια με αυτή που προτείνεται για τους ενήλικες. Ήδη, από τα αρχικά στάδια της ζωής του ανθρώπου, αμέσως μετά την γέννησή του, είναι σημαντικό να γίνεται η έναρξη με υγιεινές διατροφικές πρακτικές, όπως είναι ο θηλασμός, που προάγει την υγιή ανάπτυξη του βρέφους, βελτιώνει τη γνωστική ανάπτυξή του και μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα οφέλη για την υγεία του.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον ΠΟΥ, ο μητρικός θηλασμός αποτελεί την ιδανική τροφή για τα βρέφη. Το μητρικό γάλα αποτελεί την αποκλειστική τροφή τους πρώτους 6 μήνες ζωής του βρέφους, συνεχίζεται παράλληλα με τις στέρεες τροφές για τουλάχιστον 2 χρόνια και για όσο επιθυμεί η μητέρα και το βρέφος της.

Από την ηλικία των 6 μηνών, το μητρικό γάλα θα πρέπει να συμπληρώνεται με μια ποικιλία επαρκών, ασφαλών και θρεπτικών τροφών που δεν περιλαμβάνουν πρόσθετο αλάτι και σάκχαρα. Το 1981 ο ΠΟΥ και η παγκόσμια συνέλευση για την υγεία υιοθέτησαν τον διεθνή κώδικα εμπορίας υποκατάστατων μητρικού γάλακτος, ο οποίος αποτελεί μια διεθνή σύσταση ρύθμισης της εμπορίας και της προώθησης των υποκατάστατων καθώς και την δημιουργία των 10 βημάτων για επιτυχή μητρικό θηλασμό, τα οποία αποτελούν πρακτικές που όταν εφαρμόζονται από τις δομές (Νοσοκομεία, επαγγελματίες υγείας κ.α) προστατεύουν, προάγουν και προωθούν τον θηλασμό στις οικογένειες και στις μητέρες που αποφασίζουν να θηλάσουν.

Η WABA (Παγκόσμια συμμαχία για την δράση μητρικού θηλασμού) είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ατόμων και οργανισμών, βασισμένη στην παγκόσμια στρατηγική του ΠΟΥ/UNICEF για την διατροφή των βρεφών και των μικρών παιδιών, που στόχο έχει να προστατέψει, να προωθήσει και να υποστηρίξει τον θηλασμό μέσα από ενέργειες και δράσεις σε δομές, φορείς και οργανισμούς του κάθε κράτους σε όλο τον κόσμο. Η πιο διαδεδομένη δράση είναι ο εορτασμός της παγκόσμιας εβδομάδας μητρικού θηλασμού που πραγματοποιείται την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου σε παγκόσμιο επίπεδο ενώ στην Ελλάδα έχει οριστεί να εορτάζεται η 1η με 7η Νοεμβρίου κάθε χρόνου. Μέσα σε αυτό το διάστημα πραγματοποιούνται δράσεις προς το κοινό όπως ενημερώσεις, ημερίδες, συνέδρια και δρώμενα που αφορούν τον μητρικό θηλασμό έχοντας ως στόχο την ενημέρωση των ανθρώπων για τα οφέλη του μητρικού γάλακτος στην υγεία της μητέρας, του βρέφους, της οικογένειας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

«Κλείνοντας το χάσμα – Υποστηρίζοντας τον θηλασμό για όλους» είναι το φετινό μήνυμα που έχει οριστεί για την καμπάνια της προώθησης του μητρικού θηλασμού και επικεντρώνεται στην επιβίωση, την υγεία και την ευημερία των βρεφών, παιδιών και των μητέρων και θα αναδείξει την ανάγκη για βελτίωση της υποστήριξης του μητρικού θηλασμού, κυρίως από τους επαγγελματίες υγείας και τις δομές που ασχολούνται με την γονεϊκότητα, για την μείωση των ανισοτήτων που υπάρχουν στην κοινωνία μας, δίνοντας έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, κυρίως στον θηλασμό σε περιόδους έκτακτης ανάγκης και κρίσεων.

Οι μαίες, οι Μαιευτήρες-Γυναικολόγοι και οι Παιδίατροι, είναι οι επαγγελματίες υγείας που έρχονται σε άμεση επαφή με την οικογένεια – μητέρα - βρέφος και θα πρέπει να λειτουργούν ομαδικά με κοινή πολιτική για την υποστήριξη της μητέρας στον θηλασμό και την χρήση των βέλτιστων πρακτικών κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού και της λοχείας ώστε να επιτευχθεί με τον καλύτερο τρόπο η έναρξη, η εδραίωση και η συνέχιση του θηλασμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.