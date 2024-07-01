Με το καλοκαίρι να έχει ήδη ξεκινήσει, πολλοί από εμάς περνάμε περισσότερο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους απολαμβάνοντας τον ήλιο. Ωστόσο, το ηλιακό έγκαυμα είναι ένα συχνό και δυσάρεστο φαινόμενο αν δεν εφαρμόσουμε επαρκώς αντηλιακό ή αν ξεχάσουμε να το ανανεώσουμε.

Ευτυχώς, υπάρχουν φυσικές και εύκολες σπιτικές λύσεις που μπορούν να ανακουφίσουν το δέρμα μας από τον πόνο, τον κνησμό και το ξεφλούδισμα που προκαλεί το κάψιμο από τον ήλιο.

Δροσερό Νερό

Το ηλιακό έγκαυμα προκαλεί φλεγμονή στο δέρμα και ένας από τους πιο άμεσους τρόπους για να την αντιμετωπίσετε είναι η ψύξη της πληγείσας περιοχής. Μπορείτε να βουτήξετε σε νερό ή να κάνετε ένα δροσερό μπάνιο. Προσέξτε τις πισίνες, καθώς το χλωριούχο νερό μπορεί να ερεθίσει περισσότερο το δέρμα σας. Αποφύγετε επίσης την απευθείας εφαρμογή πάγου, καθώς μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά στο ευαίσθητο δέρμα.

