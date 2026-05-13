GSK Ελλάδος: Παρουσίασε νέα εκστρατεία για τον διά βίου εμβολιασμό, σε εκδήλωση με τη συμμετοχή κυβέρνησης και επιστημονικών φορέων

Η GSK Ελλάδος παρουσίασε τη νέα εκστρατεία ενημέρωσης για την αξία του διά βίου εμβολιασμού, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων (ΕΕΛ) και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), σε δημοσιογραφική εκδήλωση που διεξήχθη την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 στην Αίγλη Ζαππείου.

Στην εκδήλωση, η οποία είχε ενημερωτικό και θεσμικό χαρακτήρα, χαιρετισμό απηύθυναν οι αξιότιμοι κ.κ. Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ενώ στο πάνελ των ομιλητών συμμετείχαν η κα Lizzie Champion, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος της GSK Ελλάδος, η κα Ειρήνη Μιτσίκη, Country Medical Director της GSK Ελλάδος, η κα Βασίλεια Παπαγιαννοπούλου, Government Affairs & Market Access Director της GSK Ελλάδος, ο κ. Κυριάκος Σουλιώτης, Καθηγητής Πολιτικής Υγείας και Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, ο κ. Νικόλαος Σύψας, Πρόεδρος της ΕΕΛ, και ο κ. Στυλιανός Λουκίδης, Πρόεδρος της ΕΠΕ.

Η εν λόγω εκστρατεία ενημέρωσης – η πρώτη που δεν κάνει αναφορά σε ειδικό νόσημα –αποσκοπεί, μέσω των μηνυμάτων της, στην ανάδειξη της αξίας του εμβολιασμού καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, υπενθυμίζοντας ότι ο εμβολιασμός και η προστασία που παρέχει έναντι των λοιμωδών νοσημάτων δεν σταματά στην παιδική ηλικία. Παράλληλα, η εκστρατεία προάγει τη σημασία της έγκυρης και επιστημονικά τεκμηριωμένης ενημέρωσης του πληθυσμού, προτρέποντας τον να συμβουλευθεί τον ιατρό του για να ενημερωθεί για τα οφέλη του εμβολιασμού.

Η κεντρική ιδέα της εκστρατείας βασίζεται στο γεγονός ότι η απουσία της εμβολιαστικής κάλυψης αφήνει τον άνθρωπο, ανεξαρτήτως ηλικίας, εκτεθειμένο στις ασθένειες, «σαν να κυκλοφορεί γυμνός», υπογραμμίζοντας ότι η έγκυρη ενημέρωση γύρω από την «γυμνή» αλήθεια για τα οφέλη του εμβολιασμού, δύναται να οδηγήσει στην προστασία του πληθυσμού, μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Καθώς το ανοσοποιητικό μας σύστημα αλλάζει με την ηλικία και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, η εμβολιαστική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, από τη γέννηση μέχρι τα βαθιά γεράματα, είναι απαραίτητη. Για αυτό, η εκστρατεία προτρέπει τον πληθυσμό να μην αμελεί τον εμβολιασμό του σε όποια ηλικία και αν είναι.

Τα μηνύματα της εκστρατείας θα διαδοθούν μέσω τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ, καταχωρήσεων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και συγκεκριμένα στο Facebook και στο Instagram, καθώς και στον ειδικά σχεδιασμένο ιστότοπο www.vaccinaked.com, στον οποίο το κοινό θα έχει πρόσβαση σε στοχευμένο ενημερωτικό υλικό, με την μορφή γεγονότων και στοιχείων, σχετικά με τα οφέλη του διά βίου εμβολιασμό.

Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Υγείας κος Άδωνις Γεωργιάδης, έδωσε συγχαρητήρια στην πρωτοβουλία της εταιρείας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Στηρίζουμε πρωτοβουλίες όπως αυτή, καθώς πιστεύουμε πραγματικά ότι τα εμβόλια σώζουν ζωές και συμβάλλουν ουσιαστικά στη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας. Εξάλλου, ως Υπουργείο έχουμε όλο αυτό το διάστημα λάβει τολμηρές και σοβαρές αποφάσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, προάγουμε τον εμβολιασμό, ενώ διακηρύσσουμε ότι απέναντι στην παραπληροφόρηση οφείλουμε να απαντούμε πάντα με την επιστήμη και τα πραγματικά δεδομένα. Αναγνωρίζουμε την αξία και το κύρος της GSK Ελλάδος σε αυτή την προσπάθεια».

Από τη δική της πλευρά η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κα Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε: «Η ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας με γνώμονα την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Μέσα από το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών και την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, έχουμε πλέον αξιόπιστα δεδομένα που επιτρέπουν πιο στοχευμένες παρεμβάσεις στη βάση των άρτια δομημένων εθνικών προγραμμάτων εμβολιασμού που η χώρα διαθέτει. Πρωτοβουλίες ενημέρωσης, όπως αυτή της GSK, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των πολιτών και στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης».

Η κα Lizzie Champion, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος της GSK Greece, δήλωσε:

«Στην GSK Ελλάδος, πιστεύουμε ότι οι παρεμβάσεις πρόληψης, όπως ο εμβολιασμός και η έγκαιρη διάγνωση είναι υψίστης σημασίας. Η έγκυρη ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με την αξία του διά βίου εμβολιασμού σε κάθε στάδιο της ζωής, και η αύξηση της εμπιστοσύνης για τα οφέλη του, μέσα από τη συζήτηση με τους Επαγγελματίες Υγείας, δύνανται να ενισχύσουν την εμβολιαστική κάλυψη, κυρίως των ενηλίκων, στην χώρα μας, συντελώντας σε μια πιο υγιή κοινωνία και ένα πιο ανθεκτικό σύστημα υγείας».

Η κα Ειρήνη Μιτσίκη, Country Medical Director της GSK Greece, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και ευχαριστούμε θερμά τον ΕΟΔΥ, την ΕΕΛ και την ΕΠΕ για την παροχή των αιγίδων τους. Ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για τον εμβολιασμό είναι κομβικός και μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της αξίας του διά βίου εμβολιασμού, με έμφαση στον ενήλικο πληθυσμό, όπου παρατηρούνται σημαντικά περιθώρια ενίσχυσης της εμβολιαστικής κάλυψης».

Η κα Βασίλεια Παπαγιαννοπούλου, Government Affairs & Market Access Director της GSK Greece, δήλωσε: «Στην GSK Ελλάδος είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη νέα μας εκστρατεία, την πρώτη χωρίς καμία αναφορά σε ειδικό νόσημα, η οποία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για τα οφέλη του εμβολιασμού καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Η συνεργασία όλων των φορέων είναι καθοριστική για την περαιτέρω προαγωγή του εμβολιασμού στη χώρα μας και, στο πλαίσιο αυτό, ευχαριστούμε θερμά το Υπουργείο Υγείας για τον τιμητικό χαιρετισμό του στην πρωτοβουλία μας, καθώς και τους επιστημονικούς φορείς για την αιγίδα τους».

Ο κ. Κυριάκος Σουλιώτης, Καθηγητής Πολιτικής Υγείας και Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, δήλωσε: «Παρά τη σημασία του εμβολιασμού, ως βασικού εργαλείου προστασίας της δημόσιας υγείας και αποφυγής των δαπανών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των λοιμωδών νοσημάτων, στη χώρα μας και στην Ευρώπη εν γένει, η εμβολιαστική κάλυψη στους ενήλικες παραμένει περιορισμένη. Ειδικά στην Ελλάδα, αρκετοί ενήλικες πολίτες δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξη του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού Ενηλίκων ενώ, ένα εξίσου σημαντικό μέρος του ενήλικου πληθυσμού εκτιμά ότι δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο νόσησης. Συνεπώς, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για περισσότερες εκστρατείες ενημέρωσης και καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων και υποδομών για την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και την ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής».

Ο κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, δήλωσε: «Η έγκυρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στον εμβολιασμό, ιδιαίτερα στον ενήλικο πληθυσμό, όπου η κάλυψη παραμένει ανεπαρκής. Παράλληλα, η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και η ενίσχυση του ρόλου των επαγγελματιών υγείας είναι κρίσιμες για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για τον εμβολιασμό. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζουμε την εν λόγω πρωτοβουλία μέσω της αιγίδας μας, καθώς εκστρατείες όπως αυτή της GSK Ελλάδος, δύνανται να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και κάτ ’επέκταση στην προαγωγή των σχετικών συζητήσεων με τους επαγγελματίες υγείας για τα οφέλη του εμβολιασμού».

Ο κ. Νικόλαος Σύψας, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, δήλωσε:

«Ο εμβολιασμός, μετά το καθαρό πόσιμο νερό, αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις διαχρονικά, σε παγκόσμιο επίπεδο, συμβάλλοντας καθοριστικά στον περιορισμό της θνησιμότητας και νοσηρότητας, καθώς και των επιπλοκών των λοιμωδών νοσημάτων. Παρά το γεγονός ότι ο παιδικός εμβολιασμός είναι εγκατεστημένος στη χώρα μας, η εμβολιαστική κάλυψη στους ενήλικες παραμένει ελλιπής και απαιτείται ενίσχυση της ενημέρωσης και της σύστασης από τους επαγγελματίες υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζουμε την εκστρατεία ενημέρωσης της GSK Ελλάδος μέσω της αιγίδας μας, καθώς είναι μία ακόμα θετική πρωτοβουλία, μετά από την εκστρατεία που υλοποιεί ήδη η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων, η οποία συμβάλλει στην ανάδειξη της αξίας του εμβολιασμού».

Ο κ. Στυλιανός Λουκίδης, Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, δήλωσε:

«Τα αναπνευστικά νοσήματα και οι επιπλοκές τους αποτελούν σημαντική αιτία επιβάρυνσης των νοσοκομείων, ιδιαίτερα στον ενήλικο πληθυσμό και σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, όπου ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης είναι αυξημένος. Η πρόληψη μέσω του εμβολιασμού σε όλα τα στάδια της ζωής, υπό την καθοδήγηση των επαγγελματιών υγείας, μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό των νοσηλειών και στην αποσυμφόρηση των υπηρεσιών υγείας, βελτιώνοντας τη διαχείριση των περιστατικών. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία στηρίζει την εκστρατεία της GSK Ελλάδος μέσω της αιγίδας της, καθώς ενισχύει την ενημέρωση του πληθυσμού για την αξία του διά βίου εμβολιασμού και συμβάλλει στην έγκαιρη υιοθέτηση καλών πρακτικών πρόληψης».

Η νέα εκστρατεία ενημέρωσης, η οποία εστιάζει αποκλειστικά στην αξία και τα οφέλη του διά βίου εμβολιασμού, αντανακλά τη σταθερή δέσμευση και επένδυση της GSK Ελλάδος στην προαγωγή της πρόληψης στη χώρα μας, στην ενίσχυση της επιστημονικά τεκμηριωμένης ενημέρωσης και στην ανάπτυξη δράσεων που συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία της ατομικής και της δημόσιας υγείας.

Πηγή: skai.gr

