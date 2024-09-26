Με κεντρικό μήνυμα «Δημιουργώντας ένα καλύτερο μέλλον για την υγεία στην Ευρώπη» πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία το φετινό συνέδριο του θεσμού European Health Forum Gastein, στο πλαίσιο του οποίου οι Γιατροί του Κόσμου αναδείχθηκαν στον νικητή οργανισμό του 2024 για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ηγεσίας στην Υγεία (European Health Leadership Award / EHLA) με το έργο τους «Ενεργός και Υγιής Γήρανση 60+».

Tο European Health Forum Gastein, το οποίο διοργανώνεται σε ετήσια βάση με την υποστήριξη της Κυβέρνησης της Αυστρίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, έχει θεσπίσει το European Health Leadership Award για την ανάδειξη και υποστήριξη των επιτευγμάτων ατόμων ή οργανισμών που πρωτοπορούν στη διαφύλαξη και βελτίωση της δημόσιας υγείας στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ, ως ένα σημαντικό κίνητρο ώστε να αποτελέσουν υπόδειγμα αλλά και να μεγεθύνουν τον αντίκτυπο των πρωτοβουλιών τους.

Συνδεόμενη με τις σημαντικές δημογραφικές μεταβολές στην Ευρώπη και το κοινωνικό και υγειονομικό τους αποτύπωμα, η φετινή διοργάνωση ξεχώρισε τους Γιατρούς του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία ως μία ευρωπαϊκή οργάνωση που εργάζεται συστηματικά για την καθολική υγειονομική κάλυψη και την εξάλειψη των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Ειδικότερα, διακρίθηκε το έργο «Ενεργός και Υγιής Γήρανση 60+», ένα καινοτόμο πρόγραμμα, που, αξιοποιώντας τα νέα ψηφιακά εργαλεία για την καταπολέμηση του φαινομένου της απομόνωσης και περιθωριοποίησης αλλά και των επιπτώσεών του στην ψυχική υγεία, υποστήριξε συνολικά 2.000 μοναδικούς ωφελούμενους.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Φροντίδας και Προστασίας Καταναλωτών της Αυστρίας Stefan Eichwalder, ο Επιχειρησιακός Διευθυντής των Γιατρών του Κόσμου, Αναστάσιος Υφαντής, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Οργάνωσης για την εξαιρετικά τιμητική αναγνώριση των μακροχρόνιων προσπαθειών της να βελτιώσει την πρόσβαση κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και ειδικών πληθυσμών σε αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας. Μια αναγνώριση που δίνει, όπως υπογράμμισε, τη δυνατότητα οι Γιατροί του Κόσμου να διεκδικήσουν την υιοθέτηση των καλών αυτών πρακτικών για τη φροντίδα της τρίτης ηλικίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Κατά την ομιλία του ο κ. Υφαντής αναφέρθηκε επίσης στις προκλήσεις για τη δημόσια υγεία που ανέδειξε η πρόσφατη πανδημία, στις οποίες οι Γιατροί του Κόσμου επιχείρησαν να απαντήσουν στη βάση της κοινότητας, με την αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων και καναλιών επικοινωνίας που παρέχει το διαδίκτυο για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας των ηλικιωμένων ατόμων. Εξηγώντας, επιπλέον, την ανάγκη αύξησης του εγγραμματισμού υγείας (health literacy) με την πραγματική χρήση των διαθέσιμων ψηφιακών εργαλείων, προέτρεψε η βράβευση να γίνει το εφαλτήριο για την εισαγωγή αυτών των κοινοτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων στην ευρύτερη σφαίρα της δημόσιας πολιτικής ώστε να επιτραπεί η καθολική πρόσβαση στην ψηφιακή υγεία, που μπορεί να αποδειχτεί σωτήρια.

Σχετικά με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ, το οποίο αποτελείται από 17 συνολικά εθνικά τμήματα (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία και Τουρκία).

Είναι μια αμερόληπτη και ανεξάρτητη ανθρωπιστική οργάνωση με πρωταρχική αποστολή την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και των κοινωνικών εμποδίων στην Υγεία. Λειτουργώντας αδιάλειπτα τα τελευταία 32 χρόνια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας κατέχουν σημαντική θέση στη συνείδηση των πολιτών ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση που προάγει τα μηνύματα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προσφοράς.

Με δεκάδες προγράμματα κοινωνικής αρωγής και ανάπτυξης, εκπαιδευμένοι γιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την υποστήριξη και προστασία ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και πληττόμενων πληθυσμών.

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας, με περισσότερους από 600 εθελοντές, έχουν βρεθεί σε περίπου 50 χώρες του πλανήτη προσφέροντας ιατρική ανθρωπιστική βοήθεια. Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, έχουν πραγματοποιηθεί προγράμματα ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας στο Ιράκ, στον Λίβανο, στο Αφγανιστάν, στη Σρι Λάνκα, στην Ινδονησία, στη Σερβία, στο Σουδάν, στην Παλαιστίνη, στην Αϊτή, στη Γάζα, στην Ουγκάντα, στην Αλγερία κ.α.

Στο πεδίο των προγραμμάτων, οι ΓτΚ συνεργάζονται με άλλες Διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Διεθνείς Οργανισμούς με στόχο την αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας στους πληθυσμούς που την έχουν ανάγκη.

