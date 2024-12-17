9 απρόσμενοι λόγοι που το σεξ κάνει καλό στην υγεία

Όλοι ξέρουμε ότι το σεξ είναι ευχάριστο και προσφέρει οικειότητα, αλλά πέρα από την απόλαυση, υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους είναι καλό για την υγεία μας. Κάποιοι από αυτούς τους λόγους ίσως να τους έχεις ήδη ακούσει (όπως το γεγονός ότι το σεξ είναι καλή άσκηση), αλλά υπάρχουν και άλλοι που ίσως να σε εκπλήξουν ευχάριστα.

Ας δούμε λοιπόν 9 απρόσμενα οφέλη του σεξ για την υγεία σου:

1. Είναι εξαιρετική άσκηση

Το σεξ μπορεί να είναι και μια μορφή άσκησης, πέρα από μια ρομαντική στιγμή. Κατά τη διάρκεια του, το σώμα σου καίει περίπου πέντε θερμίδες το λεπτό και ενεργοποιεί πολλές ομάδες μυών σε όλο το σώμα. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από τη χαρά της επαφής, κάνεις και μια μικρή προπόνηση, αυξάνοντας τον καρδιακό ρυθμό και τονώνοντας τους μύες.

2. Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα

Το σεξ μπορεί να βοηθήσει το σώμα να ενισχύσει το ανοσοποιητικό του σύστημα. Μελέτες δείχνουν ότι άτομα που κάνουν σεξ μία ή δύο φορές την εβδομάδα έχουν περισσότερα αντισώματα, τα οποία βοηθούν στην προστασία του οργανισμού από ιούς και λοιμώξεις. Αυτό σημαίνει ότι το σεξ μπορεί να ενισχύσει τη φυσική άμυνα του σώματός σου, κάνοντάς σε πιο ανθεκτικό σε ασθένειες.

3. Οι οργασμοί λειτουργούν ως φυσικά παυσίπονα

Ξέχνα τα παυσίπονα, γιατί οι οργασμοί λειτουργούν ως φυσικά αναλγητικά για τον οργανισμό. Όταν φτάνεις σε οργασμό, το σώμα σου απελευθερώνει ενδορφίνες, οι οποίες ανακουφίζουν από τον πόνο και μπλοκάρουν τα σήματα πόνου στον εγκέφαλο. Έτσι, μπορείς να αισθανθείς ανακούφιση από πονοκεφάλους ή άλλες σωματικές ενοχλήσεις, χωρίς να χρειαστείς φάρμακα.

4. Μειώνει την αρτηριακή πίεση

Η υψηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην υγεία σου, όπως καρδιακές προσβολές ή εγκεφαλικά επεισόδια. Ωστόσο, το σεξ μπορεί να συμβάλει στη μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης, κάτι που είναι σημαντικό για την υγεία της καρδιάς και την πρόληψη καρδιοαγγειακών παθήσεων.

5. Είναι καλό για την υγεία του κόλπου

Παρά το γεγονός ότι το σεξ μπορεί να προκαλέσει προσωρινές ενοχλήσεις ή λοιμώξεις, όπως ουρολοιμώξεις ή μυκητιάσεις, μακροπρόθεσμα είναι καλό για την υγεία του κόλπου. Ο κόλπος είναι αυτοκαθαριζόμενος και αυτολιπαντικός, και αυτές οι λειτουργίες διατηρούνται μέσα από την καλή κυκλοφορία του αίματος και υγιείς ιστούς, πράγμα που προάγεται μέσω του σεξ.

6. Ανακουφίζει από το άγχος και την ανησυχία

Το σεξ δεν είναι καλό μόνο για το σώμα, αλλά και για το μυαλό. Όταν έχεις οργασμό, απελευθερώνονται στον εγκέφαλο οξυτοκίνη και ντοπαμίνη, ορμόνες που ενισχύουν την αίσθηση της ευχαρίστησης και της χαλάρωσης. Αυτές οι ορμόνες βοηθούν να μειωθούν τα επίπεδα άγχους και ανησυχίας, ενώ παράλληλα ενισχύουν την αίσθηση της ευτυχίας και της συναισθηματικής σύνδεσης με τον σύντροφό σου.

7. Δυναμώνει το πυελικό σου έδαφος

Πολλοί από εμάς παραμελούμε τις ασκήσεις πυελικού εδάφους, όμως το σεξ μπορεί να λειτουργήσει ως μια φυσική άσκηση για αυτή την περιοχή του σώματος. Οι συσπάσεις που προκαλούνται κατά τον οργασμό ενδυναμώνουν τους μύες του πυελικού εδάφους, βοηθώντας στην αποφυγή της ακράτειας, που επηρεάζει πολλές γυναίκες σε κάποια φάση της ζωής τους.

8. Κάνει καλό στην καρδιά

Το σεξ έχει και καρδιοαγγειακά οφέλη. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα που κάνουν σεξ τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα έχουν 50% λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιοπάθειες σε σχέση με εκείνους που κάνουν σεξ λιγότερο συχνά. Έτσι, το σεξ ενισχύει τη λειτουργία της καρδιάς και την υγεία του κυκλοφορικού συστήματος.

9. Περισσότερο σεξ ενισχύει τη libido

Η συχνότητα του σεξ συνδέεται με την επιθυμία για σεξ. Όσο πιο συχνά κάνεις σεξ, τόσο περισσότερο θέλεις. Η τακτική σεξουαλική επαφή ενισχύει τη libido σου, και κάνει το σεξ ακόμα πιο ευχάριστο και ικανοποιητικό, δημιουργώντας έναν θετικό κύκλο επιθυμίας και απόλαυσης.

Το σεξ, λοιπόν, δεν είναι μόνο μια ευχάριστη δραστηριότητα, αλλά και ένα φυσικό εργαλείο για τη βελτίωση της υγείας σου. Είτε ενισχύει το ανοσοποιητικό σου, είτε βοηθά στην ανακούφιση του άγχους και του πόνου, το σεξ προσφέρει μια σειρά από οφέλη για το σώμα και το μυαλό σου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.