Ο καιρός αλλάζει, η θερμοκρασία πέφτει, και ενώ το φθινόπωρο μάς προσκαλεί να χαρούμε τη φύση, οι αλλεργίες κάνουν πολλούς από εμάς να αναστενάζουμε. Μπορεί το καλοκαίρι να πέρασε, αλλά οι φθινοπωρινές αλλεργίες έχουν αρχίσει να φέρνουν τα πάνω κάτω στην καθημερινότητά μας. Αν το φτέρνισμα και η φαγούρα στα μάτια είναι για σένα μια γνώριμη φθινοπωρινή ρουτίνα, δεν είσαι μόνη. Οι εποχικές αλλεργίες έχουν αυξηθεί δραματικά, και ίσως ήρθε η ώρα να δούμε τι τις προκαλεί και πώς μπορούμε να τις περιορίσουμε ώστε να απολαύσουμε τη νέα σεζόν.

Τι συμβαίνει και οι αλλεργίες είναι τόσο έντονες το φθινόπωρο;

Οι κλιματικές αλλαγές φαίνεται να επηρεάζουν την ανθοφορία των φυτών που παράγουν γύρη, κάνοντάς την πιο έντονη και διαρκή. Οι αυξημένες θερμοκρασίες και η περισσότερη βροχή ευνοούν τη μακρά περίοδο της γύρης. Η αμβροσία, το κύριο αλλεργιογόνο της εποχής, όχι μόνο ανθίζει νωρίτερα, αλλά παράγει και μεγαλύτερη ποσότητα γύρης. Έτσι, μπορεί να παρατηρείς πως τα συμπτώματα της αλλεργίας διαρκούν περισσότερο και γίνονται πιο έντονα με κάθε νέα χρονιά.

Εκτός από το περιβάλλον, η αλλεργική ευαισθησία επηρεάζεται και από το μικροβίωμα, δηλαδή τα βακτήρια που ζουν στο σώμα μας. Οι αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου και του δέρματος παίζουν ρόλο στο πώς το ανοσοποιητικό μας σύστημα αντιδρά στα αλλεργιογόνα. Όσο το μικροβίωμα μεταβάλλεται από παράγοντες όπως η διατροφή, τα αντιβιοτικά και το σύγχρονο τρόπο ζωής, οι αντιδράσεις στις αλλεργίες γίνονται πιο έντονες.

Πώς να αντιμετωπίσεις τις φθινοπωρινές αλλεργίες

Αν προσπαθείς να αποφύγεις τις εξουθενωτικές συνέπειες των φθινοπωρινών αλλεργιών, υπάρχουν μερικά βήματα που μπορείς να ακολουθήσεις για να ελαττώσεις τα συμπτώματα και να βρεις ανακούφιση:

Φόρα μάσκα όταν είσαι σε εξωτερικούς χώρους: Ειδικά αν είσαι εκτεθειμένη στη γύρη για πολύ ώρα, η μάσκα βοηθάει να μειώσεις την εισπνοή αλλεργιογόνων.

Κάνε ντους και άλλαξε ρούχα μετά την έξοδο: Η γύρη προσκολλάται στα ρούχα και στα μαλλιά. Με ένα ντους και καθαρά ρούχα θα μειώσεις τη γύρη που εισέρχεται στον χώρο σου και παραμένει στο σώμα σου.

Προτίμησε το κλιματιστικό (A/C): Η χρήση του κλιματιστικού φιλτράρει τον αέρα και μειώνει την ποσότητα γύρης που μπαίνει στον χώρο σου, προσφέροντας καθαρό αέρα.

Θεραπείες για τα αλλεργικά συμπτώματα

Τα αντιισταμινικά φάρμακα που δεν απαιτούν συνταγή γιατρού μπορούν να σε ανακουφίσουν σε μεγάλο βαθμό, ενώ τα ρινικά σπρέι με κορτιζόνη βοηθούν σε πιο σοβαρές περιπτώσεις. Για όσους αντιμετωπίζουν άσθμα που επιδεινώνεται με την αλλεργία, τα ειδικά εισπνεόμενα αντιφλεγμονώδη είναι η καλύτερη επιλογή.

Είναι επίσης καλή ιδέα να ξεκινήσεις τη χρήση των φαρμάκων σου μία με δύο εβδομάδες πριν την έναρξη της περιόδου των αλλεργιών, ώστε να προλάβεις τα συμπτώματα. Εάν τα φάρμακα από το φαρμακείο δεν είναι αρκετά αποτελεσματικά, μπορείς να συζητήσεις με τον γιατρό σου για τα εμβόλια αλλεργίας, τα οποία προσφέρουν σταδιακή, μακροχρόνια ανακούφιση. Μια νέα επιλογή είναι οι ειδικές ταμπλέτες γύρης που διαλύονται κάτω από τη γλώσσα και ενισχύουν την ανθεκτικότητα του ανοσοποιητικού στα αλλεργιογόνα.

Μην αφήνεις τις αλλεργίες να σου χαλάσουν τη διάθεση

Οι φθινοπωρινές αλλεργίες μπορεί να είναι πραγματικά εξαντλητικές, αλλά υπάρχουν λύσεις. Με μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά σου και με κατάλληλη ιατρική υποστήριξη, μπορείς να περιορίσεις τα συμπτώματα και να περάσεις πιο ήρεμες φθινοπωρινές ημέρες. Οπότε, προετοιμάσου κατάλληλα, ακολούθησε τις παραπάνω συμβουλές και απόλαυσε το φθινόπωρο χωρίς ταλαιπωρία!

