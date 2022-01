Επιφυλακτικός για το εάν η μετάλλαξη Όμικρον όντως σηματοδοτεί το τέλος της πανδημίας του κορωνοϊού εμφανίστηκε τη Δευτέρα ο επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Άντονι Φάουτσι. Όπως ανέφερε, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προβλεφθεί εάν η μετάλλαξη Όμικρον θα αποτελέσει το τελευταίο κύμα της πανδημίας. «Είναι ανοιχτό ζήτημα», είπε ο Φάουτσι σε τηλεδιάσκεψη του The Davos Agenda.



Η μετάλλαξη Όμικρον, αν και είναι εξαιρετικά μεταδοτική, φαίνεται ότι είναι λιγότερο σοβαρή, αυξάνοντας τις ελπίδες ότι θα μπορούσε να επισπεύσει το τέλος της πανδημίας. Ωστόσο, ο Φάουτσι είπε ότι δεν υπάρχει ακόμα καμία εγγύηση. «Ελπίζω να είναι έτσι. Αλλά αυτό θα συμβεί μόνο εάν δεν υπάρξει άλλη μετάλλαξη που να διαφεύγει από την ανοσολογική απόκριση της προηγούμενης παραλλαγής» εξήγησε.



Σημείωσε δε ότι ακόμα και αν η Όμικρον αποδειχθεί ότι είναι η τελική παραλλαγή της Covid-19, αυτό είναι απίθανο να σημαίνει το τέλος του ιού. Αντίθετα, θα παραμείνει παρούσα στην κοινωνία σε ενδημικό επίπεδο. «Για ενδημικότητα θα μιλάμε όταν ο κορωνοϊός κυκλοφορεί ανάμεσά μας χωρίς να διαταράσσει την κοινωνία» ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Έλεγχος (σ.σ του ιού) σημαίνει ότι είναι παρών, αλλά είναι παρών σε ένα επίπεδο που δεν διαταράσσει την κοινωνία. Αυτός είναι ο ορισμός μου για το τι σημαίνει ενδημικότητα» διευκρίνισε.



Σε εκείνο το στάδιο, δεν θα απαιτούνται πλέον μέτρα δημόσιας υγείας, όπως η χρήση μάσκας, και η κοινωνία θα μπορούσε να επιστρέψει σε κάποιο επίπεδο κανονικότητας, είπε. «Δεν είναι ότι θα εξαλείφεις αυτόν τον ιό ολοκληρωτικά. Αλλά ελπίζουμε ότι θα είναι σε τόσο χαμηλό επίπεδο που δεν θα διαταράξει τις κοινωνικές, οικονομικές και άλλες δραστηριότητές μας» δήλωσε δε.



«Πολύ νωρίς για να χαρακτηρίσουμε την Covid ενδημική»



Ο Φάουτσι σε συζήτησή του με μια ομάδα ειδικών στη δημόσια υγεία συμφώνησαν ότι η Όμικρον πιθανότατα θα γίνει το κυρίαρχο στέλεχος της Covid-19 παγκοσμίως το 2022. Ωστόσο, διχάστηκαν ως προς το αν θα είναι το τελικό στέλεχος.



«Είναι πράγματι πολύ νωρίς για να χαρακτηρίσουμε τον κορωνοϊό ενδημικό. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουμε μια νέα παραλλαγή», παρατήρησε η Ανελίς Γουάιλντερ Σμιθ, καθηγήτρια αναδυόμενων μολυσματικών ασθενειών στο London School of Hygiene and Tropical Medicine. Μια νέα παραλλαγή είναι πιθανό να είναι λιγότερο σοβαρή, εξετάζοντας τις προηγούμενες μεταλλάξεις, αλλά παραμένει σημαντικό να προετοιμαστούμε για το χειρότερο, είπε.



Ωστόσο, ο Ρίτσαρντ Χάτσετ, διευθύνων σύμβουλος του Συνασπισμού για την Επιδημική Ετοιμότητα και τις Καινοτομίες, ήταν πιο αισιόδοξος. «Η Όμικρον θα σαρώσει τον κόσμο. Ας ελπίσουμε ότι θα σαρώσει και τις άλλες παραλλαγές», είπε, προσθέτοντας ότι ο ιός πιθανότατα θα φτάσει σε ένα σημείο ισορροπίας, όπου θα γίνει σαν την εποχική γρίπη.

