Μια εξέταση αίματος μπορεί να ανιχνεύσει περισσότερους από 50 τύπους καρκίνου, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της διάγνωσης, σύμφωνα με νέα ελπιδοφόρα μελέτη.

Τα αποτελέσματα έρευνας, που πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Αμερική, δείχνουν ότι η εξέταση μπόρεσε να εντοπίσει ένα ευρύ φάσμα καρκίνων, εκ των οποίων τα 3/4 δεν καλύπτονται από κανένα πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου.

Περισσότεροι από τους μισούς καρκίνους εντοπίστηκαν σε πρώιμο στάδιο, που είναι πιο εύκολο να αντιμετωπιστούν και ενδεχομένως να θεραπευτούν πλήρως.

Το τεστ Galleri, όπως ονομάζεται, που κατασκευάζεται από την αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Grail, μπορεί να ανιχνεύσει ίχνη καρκινικού DNA που έχουν αποκολληθεί από όγκο και κυκλοφορούν στο αίμα. Αυτή τη στιγμή το τεστ βρίσκεται σε φάση δοκιμών, σύμφωνα με το BBC.

Η μελέτη έγινε σε 25.000 ενήλικες από τις ΗΠΑ και τον Καναδά και διήρκησε έναν χρόνο, με σχεδόν 1 στους 100 να έχει θετικό αποτέλεσμα. Στο 62% αυτών των περιπτώσεων, ο καρκίνος επιβεβαιώθηκε αργότερα.

Ο επικεφαλής ερευνητής Nima Nabavizadeh, αναπληρωτής καθηγητής ακτινοθεραπευτικής ιατρικής στο Oregon Health & Science University, δήλωσε ότι τα δεδομένα έδειξαν ότι η δοκιμή θα μπορούσε να «αλλάξει ριζικά» την προσέγγισή τους στον έλεγχο του καρκίνου.

Όπως εξηγεί, αυτή η εξέταση θα μπορούσε να βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση πολλών τύπων καρκίνου, με τις πιθανότητες επιτυχούς θεραπείας ή ακόμη και ίασης είναι μεγαλύτερες.

Μάλιστα, τα τρία τέταρτα των καρκίνων που εντοπίστηκαν ήταν καρκίνοι για τους οποίους δεν υπάρχει πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου, όπως ο καρκίνος των ωοθηκών, του ήπατος, του στομάχου, της ουροδόχου κύστης και του παγκρέατος.

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι η εξέταση αίματος θα μπορούσε τελικά να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου. Ωστόσο, επιστήμονες που δεν συμμετείχαν σε αυτή, υποστηρίζουν ότι χρειάζονται περισσότερα στοιχεία για να αποδειχθεί εάν η εξέταση αίματος μειώνει τους θανάτους από καρκίνο.





Πηγή: skai.gr

