Να πίνετε σαμπάνια, να τρώτε περισσότερα φρούτα, να παραμένετε αδύνατοι και να διατηρείτε μια θετική στάση ζωής. Με αυτούς τους τρόπους θα αποφύγετε τον κίνδυνο αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής, σύμφωνα με μεγάλη παγκόσμια μελέτη.

Εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από αιφνίδια καρδιακή ανακοπή, η οποία συμβαίνει όταν η καρδιά σταματά να αντλεί αίμα στο σώμα χωρίς προειδοποίηση. Χρειάζεται άμεσα να γίνει ΚΑΡΠΑ, αλλιώς επέρχεται θάνατος.

Μια μεγάλη μελέτη που έγινε και τα ευρύματα της οποία δημοσιεύθηκαν στο Canadian Journal of Cardiology, εντόπισε 56 μη κλινικούς παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τον κίνδυνο αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής, οι οποίοι καλύπτουν τον τρόπο ζωής, τα σωματικά μέτρα, τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και το περιβάλλον.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι παράγοντες όπως η υψηλότερη κατανάλωση σαμπάνιας και λευκού κρασιού, η αυξημένη κατανάλωση φρούτων, μαζί με τη διατήρηση θετικής διάθεσης, η διαχείριση του βάρους, ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης και τη βελτίωση της εκπαίδευσης, μπορεί να λειτουργήσουν ως σημαντικοί προστατευτικοί παράγοντες.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το 40% - 63% των περιπτώσεων αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής θα μπορούσαν να αποφευχθούν, εάν εξετάζονται και οι 56 παράγοντες κινδύνου. Οι ερευνητές μελέτησαν περισσότερα από 500.000 άτομα. Από αυτούς που παρακολουθήθηκαν, 3.147 υπέστησαν αιφνίδια καρδιακή ανακοπή.

Ο επικεφαλής ερευνητής της μελέτης, Huihuan Luo, από το Πανεπιστήμιο Fudan, δήλωσε πως είναι η πρώτη φορά που έχουν σαφή στοιχεία καθώς όλες οι προηγούμενες μελέτες που διερευνούσαν τους παράγοντες κινδύνου βασίζονταν σε υποθέσεις και επικεντρώνονταν σε έναν περιορισμένο αριθμό υποψήφιων παραγόντων έκθεσης.

Όπως τονίζουν οι επιστήμονες, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της μελέτης είναι η καρδιοπροστατευτική δράση που σχετίζεται με την κατανάλωση σαμπάνιας και λευκού κρασιού, -και όχι με το κόκκινο κρασί όπως θεωρούν πολλοί.

