Οι περισσότεροι άνθρωποι μόλις αντιληφθούν κερί στο αυτί τους τρέχουν να το βγάλουν. Όμως το κερί στο αυτί μπορεί να περιέχει πολύτιμους δείκτες για την υγεία ενός ατόμου, από Αλτσχάιμερ μέχρι καρκίνο. Τώρα οι επιστήμονες αναλύουν τη χημεία του με την ελπίδα να βρουν νέους τρόπους διάγνωσης ασθενειών, σύμφωνα με το BBC.

Είναι πορτοκαλί, είναι κολλώδες και είναι ίσως το τελευταίο πράγμα για το οποίο θέλετε να μιλήσετε. Ωστόσο, το κερί του αυτιού προσελκύει όλο και περισσότερο την προσοχή των επιστημόνων, οι οποίοι θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για να μάθουν περισσότερα για ασθένειες και καταστάσεις όπως ο καρκίνος, οι καρδιακές παθήσεις και οι μεταβολικές διαταραχές όπως ο διαβήτης τύπου 2.

Η επιστημονική του ονομασία είναι κυψελίδα και είναι ένα μείγμα εκκρίσεων από δύο τύπους αδένων που καλύπτουν τον έξω ακουστικό πόρο, τους αδένες του κυττάρου και τους σμηγματογόνους αδένες. Είναι ένα μείγμα από τρίχες, νεκρές νιφάδες δέρματος και άλλα σωματικά υπολείμματα.

Ο πρωταρχικός σκοπός του κεριού στο αυτί βρίσκεται υπό συζήτηση, αλλά η πιο πιθανή λειτουργία του είναι να διατηρεί τον ακουστικό πόρο καθαρό και λιπασμένο. Χρησιμεύει επίσης ως παγίδα, αποτρέποντας τα βακτήρια, τους μύκητες και άλλους ανεπιθύμητους επισκέπτες, όπως τα έντομα, να εισέλθουν στο κεφάλι μας. Μέχρι στιγμής, οι επιστήμονες δεν έδιναν ιδιαίτερη προσοχή στη σημασία του κεριού, όμως αυτό αλλάζει σταδιακά χάρη σε μια σειρά επιστημονικών ανακαλύψεων.

Για παράδειγμα, η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων ευρωπαϊκής ή αφρικανικής καταγωγής έχει υγρό κερί στο αυτί, το οποίο έχει κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα και κολλάει. Ωστόσο, το 95% των ανθρώπων της Ανατολικής Ασίας έχουν ξηρό κερί, το οποίο είναι γκρι και δεν κολλάει. Το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή είτε υγρού είτε ξηρού κεριού αυτιού ονομάζεται ABCC11, το οποίο τυχαίνει να είναι επίσης υπεύθυνο για το εάν ένα άτομο έχει δύσοσμες μασχάλες. Περίπου το 2% των ανθρώπων – κυρίως εκείνοι που ανήκουν στην κατηγορία ξηρού κεριού – έχουν τον τύπο αυτού του γονιδίου που οι μασχάλες τους δεν μυρίζουν.

Ωστόσο, ίσως οι πιο χρήσιμες ανακαλύψεις που σχετίζονται με το κερί του αυτιού σχετίζονται με το τι μπορεί να αποκαλύψει το κολλώδες υλικό στα αυτιά μας για την υγεία μας.

Σημαντικές ενδείξεις

Το 1971, ο Nicholas L Petrakis, καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Σαν Φρανσίσκο, διαπίστωσε ότι οι Καυκάσιες, Αφροαμερικανές και Γερμανίδες που ζούσαν στις ΗΠΑ, που είχαν όλες «υγρό κερί αυτιού», είχαν περίπου τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρκίνο του μαστού από τις Γιαπωνέζες και τις Ταϊβανέζες με «ξηρό» κερί.

Πιο πρόσφατα, το 2010, ερευνητές από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Τόκιο πήραν δείγματα αίματος από 270 γυναίκες ασθενείς με διηθητικό καρκίνο του μαστού και 273 γυναίκες εθελόντριες. Διαπίστωσαν ότι οι Γιαπωνέζες με καρκίνο του μαστού είχαν έως και 77% περισσότερες πιθανότητες να έχουν το γονίδιο που κωδικοποιεί το υγρό κερί αυτιού σε σύγκριση με υγιείς εθελοντές.

Ωστόσο, το εύρημα παραμένει αμφιλεγόμενο και μελέτες μεγάλης κλίμακας στη Γερμανία, την Αυστραλία και την Ιταλία δεν έχουν βρει διαφορά στον κίνδυνο καρκίνου του μαστού μεταξύ ατόμων με υγρό και ξηρό κερί αυτιού, αν και ο αριθμός των ατόμων σε αυτές τις χώρες με ξηρό κερί αυτιού είναι πολύ μικρός.

Αυτό που είναι πιο τεκμηριωμένο είναι η σχέση μεταξύ ορισμένων συστηματικών ασθενειών και των ουσιών που βρίσκονται στο κερί του αυτιού. Πάρτε για παράδειγμα τη νόσο με οσμή ούρων σαν σιρόπι σφενδάμου, μια σπάνια γενετική διαταραχή που εμποδίζει το σώμα να διασπάσει ορισμένα αμινοξέα που βρίσκονται στα τρόφιμα. Αυτό οδηγεί σε συσσώρευση πτητικών ενώσεων στο αίμα και τα ούρα, δίνοντας στα ούρα τη χαρακτηριστική οσμή του σιροπιού σφενδάμου.

«Το κερί του αυτιού μυρίζει κυριολεκτικά σαν σιρόπι σφενδάμου, οπότε μέσα σε 12 ώρες από τη γέννηση του μωρού, όταν μυρίζετε αυτή τη ξεχωριστή και υπέροχη μυρωδιά, σας λέει ότι έχει αυτό το έμφυτο σφάλμα στο μεταβολισμό του», λέει η Rabi Ann Musah, χημικός στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα.

Η Covid-19 μπορεί επίσης μερικές φορές να ανιχνευθεί στο κερί του αυτιού και το κερί αυτιού ενός ατόμου μπορεί επίσης να σας πει εάν έχει διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2.

Υπάρχει επίσης η νόσος του Ménière, μια πάθηση του εσωτερικού αυτιού που προκαλεί στους ανθρώπους ίλιγγο και απώλεια ακοής. «Τα συμπτώματα μπορεί να είναι πολύ εξουθενωτικά», λέει η Musah. «Περιλαμβάνουν σοβαρή ναυτία και ίλιγγο. Γίνεται αδύνατο να οδηγείς ή να πηγαίνεις σε μέρη χωρίς συνοδεία. Τελικά, υποφέρεις από πλήρη απώλεια ακοής στο αυτί που έχει προσβληθεί».

Τι είναι όμως το κερί του αυτιού που το καθιστά θησαυρό πληροφοριών για την υγεία; Το κλειδί, όπως αποδεικνύεται, έγκειται στην ικανότητα των κηρωδών εκκρίσεων να αντανακλούν τις εσωτερικές χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα μέσα στο σώμα - τον μεταβολισμό ενός ατόμου.

«Πολλές ασθένειες στους ζωντανούς οργανισμούς είναι μεταβολικές», λέει ο Nelson Roberto Antoniosi Filho, καθηγητής χημείας στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Goiás στη Βραζιλία, ο οποίος αναφέρει τον διαβήτη, τον καρκίνο, τη νόσο του Πάρκινσον και τη νόσο του Αλτσχάιμερ ως παραδείγματα. «Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα μιτοχόνδρια - τα κυτταρικά οργανίδια που είναι υπεύθυνα για τη μετατροπή λιπιδίων, υδατανθράκων και πρωτεϊνών σε ενέργεια - αρχίζουν να λειτουργούν διαφορετικά από αυτά στα υγιή κύτταρα. Αρχίζουν να παράγουν διαφορετικές χημικές ουσίες και μπορεί ακόμη και να σταματήσουν να παράγουν άλλες».Το εργαστήριο του Antoniosi Filho ανακάλυψε ότι το κερί του αυτιού συγκεντρώνει αυτή τη μεγάλη ποικιλία ουσιών περισσότερο από άλλα βιολογικά υγρά όπως το αίμα, τα ούρα, ο ιδρώτας και τα δάκρυα.

Δύσκολες διαγνώσεις

Έχοντας αυτό κατά νου, ο Antoniosi Filho και η ομάδα του ανέπτυξαν το "cerumenogram" – ένα διαγνωστικό εργαλείο που ισχυρίζονται ότι μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια εάν ένα άτομο έχει ορισμένες μορφές καρκίνου με βάση το κερί του αυτιού του.

Σε μια μελέτη που διεξήχθη το 2019, η ομάδα του Antoniosi Filho συνέλεξε δείγματα κεριού από 52 ασθενείς με καρκίνο που είχαν διαγνωστεί με λέμφωμα, καρκίνωμα ή λευχαιμία. Οι ερευνητές πήραν επίσης κερί από 50 υγιή άτομα. Στη συνέχεια ανέλυσαν τα δείγματα. Εντόπισαν 27 ενώσεις στο κερί του αυτιού που χρησίμευαν ως ένα είδος «δακτυλικού αποτυπώματος» για τη διάγνωση του καρκίνου. Με άλλα λόγια, η ομάδα θα μπορούσε να προβλέψει με 100% ακρίβεια εάν κάποιος είχε καρκίνο με βάση τις συγκεντρώσεις αυτών των 27 μορίων.

Η ερευνητική ομάδα μελετά επίσης εάν οι μεταβολικές αλλαγές που προκαλούνται από την εμφάνιση νευροεκφυλιστικών ασθενειών όπως το Πάρκινσον και το Αλτσχάιμερ θα μπορούσαν επίσης να εντοπιστούν από μια τέτοια συσκευή, αν και αυτή η εργασία βρίσκεται σε πρώιμα στάδια.

Στη Βραζιλία, το νοσοκομείο Amaral Carvalho υιοθέτησε πρόσφατα το "cerumenogram" ως τεχνική διάγνωσης και παρακολούθησης για τη θεραπεία του καρκίνου, λέει ο Antoniosi Filho.

Η Musah ελπίζει επίσης ότι η έρευνά της μια μέρα θα βοηθήσει τους ανθρώπους που πάσχουν από τη νόσο του Ménière, μια κατάσταση για την οποία δεν υπάρχει επί του παρόντος θεραπεία.

