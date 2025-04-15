Ένα καινοτόμο εθελοντικό πρόγραμμα για την Ελλάδα που αφορά την εκπαίδευση εθελοντών, οργανωμένων συλλόγων εθελοντισμού υγείας με τους σκύλους τους, για να παρέχουν συναισθηματική υποστήριξη στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας του Νοσοκομείου Μεταξά, όπου χορηγούνται οι θεραπείες των ογκολογικών ασθενών.

Πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα 14 Απριλίου η πρώτη επίσκεψη σκύλου θεραπείας στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά», στο πλαίσιο του καινοτόμου εθελοντικού προγράμματος «Παρέα με Ουρά».

Ο Όλυμπος, συνοδευόμενος από τον χειριστή του και ιδρυτή του οργανισμού Dog Therapy κ. Κωνσταντίνο Κοίλια και την Ψυχολόγο κ. Νεφέλη Φασουλή, επισκέφτηκε του ασθενείς της Μ.Η.Ν. κατά τη διάρκεια της χορήγησης της θεραπείας τους.

Οι ασθενείς και το προσωπικό υποδέχτηκαν ένθερμα τον Όλυμπο, ο οποίος κατά την παραμονή του στην Κλινική Ημέρας χάρισε απλόχερα στιγμές ξεγνοιασιάς και «αγκαλιές», ενώ δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί μαζί τους!

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Μεταξά κ. Σαράντος Ευσταθόπουλος δήλωσε: «Σήμερα είχαμε μια πολύ ξεχωριστή επίσκεψη στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας του Νοσοκομείου Μεταξά!

Ήταν η επίσημη πρώτη σκύλου θεραπείας στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Μεταξά και πήγε πολύ καλύτερα από όσο μπορούσε φανταστεί και ο πλέον αισιόδοξος!

Η ένθερμη υποδοχή των ασθενών που λάμβαναν τη θεραπεία τους στη Μ.Η.Ν., των συνοδών τους, αλλά και του προσωπικού μας, αποτελεί την πιο καλή απόδειξη ότι είμαστε στο σωστό δρόμο!

Σημειώνω ότι το Νοσοκομείο Μεταξά είναι το πρώτο στην Ελλάδα που έχει ξεκινήσει τη δημιουργία δικτύου εθελοντών με σκυλάκια, τα οποία θα λάβουν πιστοποίηση ύστερα από μια αρκετά απαιτητική διαδικασία, προκειμένου να συντροφεύουν τους ασθενείς της Κλινικής Ημέρας κατά τη διάρκεια χορήγησης της θεραπείας τους.

Αισιοδοξώ ότι το πρόγραμμα «Παρέα με Ουρά» θα στεφθεί με επιτυχία και θα αποτελέσει μια καλή πρακτική για πολλά ακόμα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας μας.

Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί και αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα υλοποιείται με ταχείς ρυθμούς στο Νοσοκομείο Μεταξά, χάρη στον επαγγελματισμό και την ευαισθησία του προσωπικού μας αλλά και των οργανισμών Dog Therapy & Win Cancer, των οποίων η συνδρομή είναι καταλυτική στο όλο εγχείρημα.

Όλα τα ανωτέρω σχεδιάζονται και υλοποιούνται με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ογκολογικών ασθενών μας, έχοντας ως ύψιστη προτεραιότητα τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας και της ψυχικής τους ισορροπίας, και φυσικά με άπλετη αγαπή και ενδιαφέρον από όλους τους εμπλεκόμενους!»

Η Ψυχολόγος του οργανισμού Dogtherapy Νεφέλη Φασουλή δήλωσε:

«Μέσα στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος, κάναμε μια πρώτη επίσκεψη με τον σκύλο θεραπείας μας, για να γνωρίσουμε τους ασθενής.

Η εξαιρετικά θετική τους ανταπόκριση μας δίνει το πράσινο φως να προχωρήσουμε.

Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την επιλογή εθελοντών με τους σκύλους τους και ελπίζουμε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε την πρώτη ομάδα εθελοντικών συλλόγων υγειας για την κάλυψη της ημερήσιας νοσηλείας του νοσοκομείου Μεταξά.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και ευγνώμονες γιατί μέσα από τη βοήθεια των εθελοντικών συλλόγων, θα καταφέρουμε να προσφέρουμε στιγμές χαράς και ηρεμίας σε περισσότερους ασθενείς, ενώ ταυτόχρονα η θετική επίδραση των ζωών στην ψυχολογία των ανθρώπων, θα λάβει μεγαλύτερη αναγνώριση».



Πηγή: skai.gr

