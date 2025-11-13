ΕΟΔΥ: Έξι νέοι θάνατοι από Covid-19 και ένας από γρίπη, την τελευταία εβδομάδα

Συνεχίζεται η πτωτική τάση στη θετικότητα για Covid-19 στην κοινότητα, ενώ σε χαμηλά επίπεδα παραμένει και η θετικότητα για γρίπη, σύμφωνα με την πρόσφατη επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις, που αφορά το διάστημα 3-9 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, ανησυχία προκαλούν τα πρώτα στοιχεία από το Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία δείχνουν τάση επικράτησης του υποκλάδου Κ του υπότυπου Α(Η3Ν2) του ιού της γρίπης. Το συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να εμφανίζει αυξημένη μεταδοτικότητα.

Ο ΕΟΔΥ διαβεβαιώνει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, απευθύνοντας ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό κατά της γρίπης στις ομάδες υψηλού κινδύνου και για τήρηση των μέτρων πρόληψης λοιμώξεων του αναπνευστικού.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ, ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής (ILI) ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, καταγράφοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και ο αριθμός κρουσμάτων σοβαρής οξείας λοίμωξης του αναπνευστικού (SARI), ο οποίος επίσης μειώθηκε σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Σχετικά με τον ιό SARS-CoV-2, η θετικότητα από τους διαγνωστικούς ελέγχους πανελλαδικά καταγράφει μείωση. Από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται σποραδικά περιστατικά διασωληνώσεων και θανάτων. Την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκε μία νέα διασωλήνωση και έξι νέοι θάνατοι.

Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα παραμένει σε μέτρια επίπεδα, χωρίς σημαντικές μεταβολές σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Όσον αφορά τη γρίπη, η θετικότητα στην κοινότητα, όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ, κινείται σε χαμηλά επίπεδα και παρουσιάζει μείωση. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, η θετικότητα είναι πολύ χαμηλή, με σποραδικά μόνο θετικά δείγματα.

Την τελευταία εβδομάδα δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ υπήρξε ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Επιπλέον, δηλώθηκε αναδρομικά ένα σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ από την προηγούμενη εβδομάδα.

Τις τελευταίες πέντε εβδομάδες, από 778 δείγματα που ελέγχθηκαν (από το δίκτυο Sentinel, SARI και νοσοκομεία εκτός δικτύων επιτήρησης), εντοπίστηκαν 19 θετικά για ιούς γρίπης τύπου Α. Από τα 17 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 12 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα πέντε στον υπότυπο Α(Η3).

Για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), δεν ανιχνεύθηκαν θετικά δείγματα στην κοινότητα, ενώ στα νοσοκομεία του δικτύου SARI η θετικότητα παραμένει χαμηλή, με σποραδικά θετικά δείγματα.

Ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει ότι τόσο η γρίπη όσο και η λοίμωξη Covid-19 συνδέονται με σημαντικό αριθμό θανάτων μεταξύ σοβαρών περιστατικών, με τη λοίμωξη Covid-19 να εμφανίζει μεγαλύτερη βαρύτητα.

