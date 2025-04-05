Το πρώτο ανθρώπινο κρούσμα της γρίπης των πτηνών ανακοινώθηκε χθες Παρασκευή στο Μεξικό, στο βόρειο τμήμα της χώρας, όχι μακριά από τις ΗΠΑ, όπου έχουν καταγραφτεί κάπου 70 ανθρώπινα κρούσματα, πέρα από την πανδημία στα ζώα.

Η ασθενής είναι κοριτσάκι τριών ετών: εισήχθη σε νοσοκομείο στην Τορεόν, στην πολιτεία Κοαουίλα, που γειτονεύει με τις ΗΠΑ, εξήγησε η γραμματεία (το υπουργείο) Υγείας, που πρόσθεσε πως το παιδί είναι σε «σοβαρή» κατάσταση.

Οι αρχές ειδοποίησαν αμέσως τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) για τη διάγνωση κι ενημέρωσαν το υγειονομικό προσωπικό στις πολιτείες Κοαουίλα και Ντουράνγκο, από όπου κατάγεται η μικρή ασθενής.

«Δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις εμπορικών μονάδων παραγωγής που πλήττονται από τη γρίπη των πτηνών AH5N1 σε καμιά τοποθεσία στη χώρα», επισήμανε το υπουργείο Γεωργίας.

Στις ΗΠΑ, πάνω από 30 εκατομμύρια εκτρεφόμενα πτηνά που κλωσούσαν υποβλήθηκαν σε ευθανασία από την αρχή της χρονιάς για να αποτραπεί η εξάπλωση του ιού.

Ο πολλαπλασιασμός των κρουσμάτων της γρίπης των πτηνών σε ορνιθοτροφεία αποδεκάτισε την προσφορά και μεταμόρφωσε τα αυγά σε σύμβολο του πληθωρισμού που δεν λέει ν’ αφήσει τους Αμερικανούς να ανασάνουν.

Ο ΠΟΥ θεωρεί πάντως τον κίνδυνο που εγείρει ο ιός H5N1 για τον γενικό πληθυσμό χαμηλό, ενώ διαβεβαιώνει πως η βρώση κρέατος πουλερικών και αυγών αν έχουν μαγειρευτεί σωστά δεν είναι επικίνδυνη.

Το στέλεχος H5N1, που εντοπίστηκε το 1997, καθώς και το στέλεχος H7N9, είναι αυτά στα οποία αποδίδεται κυρίως η μετάδοση της γρίπης των πτηνών σε ανθρώπους, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (CDC), τον κυριότερο οργανισμό υγείας των ΗΠΑ.

