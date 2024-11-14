Χοληστερίνη: Μειώστε τον κίνδυνο καρδιακών προβλημάτων

Η χοληστερίνη αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος, επηρεάζοντας την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος, αποτελώντας κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρών παθήσεων. Σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα, η υψηλή χοληστερίνη είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση καρδιακών νοσημάτων, εγκεφαλικών επεισοδίων και άλλων σοβαρών καταστάσεων.

Αιτίες και χαρακτηριστικά της υπερχοληστεριναιμίας

«Η αυξημένη χοληστερίνη μπορεί να προκύψει από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της κληρονομικότητας, της διατροφής και του τρόπου ζωής. Η κακή διατροφή, που περιλαμβάνει υπερβολική κατανάλωση κορεσμένων και τρανς λιπαρών, καθώς και η καθιστική ζωή, αυξάνουν τον κίνδυνο των υψηλών επιπέδων LDL (κακής) χοληστερίνης. Επιπλέον, η παχυσαρκία και ο διαβήτης τύπου 2 συσχετίζονται συχνά με αυξημένη χοληστερίνη, οδηγώντας σε σοβαρά προβλήματα υγείας», επισημαίνει ο κ. Εμμανουήλ Καλλιέρης Διευθυντής της Εντατικής Μονάδας Εμφραγμάτων στο Metropolitan Hospital & Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας και συνεχίζει:

«Η υπερχοληστεριναιμία χαρακτηρίζεται από τα υψηλά επίπεδα LDL, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε συσσώρευση λιπαρών ουσιών στα τοιχώματα των αρτηριών, προκαλώντας αθηροσκλήρωση και αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικών επεισοδίων».

Υπέρταση και χοληστερίνη: Ένας επικίνδυνος συνδυασμός

Η υπέρταση, δηλαδή η υψηλή αρτηριακή πίεση, είναι ένας ακόμα παράγοντας που αυξάνει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα όταν συνυπάρχει με υψηλή χοληστερίνη. Ειδικά η συστολική πίεση (η μεγάλη πίεση) είναι αυτή που σχετίζεται περισσότερο με την πρόκληση βλαβών στα όργανα στόχους. Όταν η συστολική πίεση είναι μεγαλύτερη από 14 και η διαστολική πάνω από 9, είναι απαραίτητο να ληφθούν άμεσα μέτρα για τη ρύθμιση της πίεσης, τόσο μέσω διατροφικών παρεμβάσεων όσο και φαρμακευτικής αγωγής.

Αλκοόλ και καπνός: Επιπρόσθετοι κίνδυνοι

Η κατανάλωση αλκοόλ πρέπει να γίνεται με μέτρο, καθώς η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Αν και το κόκκινο κρασί περιέχει πολυφαινόλες που θεωρούνται ευεργετικές για τα αγγεία, συνιστάται η μέτρια κατανάλωση, δηλαδή ένα ποτήρι την ημέρα για τις γυναίκες και δύο για τους άντρες. Αντίθετα, το κάπνισμα, είτε συμβατικό, είτε με τη μορφή ατμιστικών προϊόντων, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα βλαβερό, με μακροχρόνιες επιπτώσεις στο αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.

Ειδικές κατηγορίες πληθυσμού

«Ορισμένες ομάδες ανθρώπων διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων λόγω υψηλής χοληστερίνης. Οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, ιδιαίτερα εκείνες που λαμβάνουν αντισυλληπτικά χάπια, πρέπει να αποφεύγουν το κάπνισμα, καθώς ο συνδυασμός αυτός μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θρομβώσεων και στεφανιαίων νοσημάτων. Από την άλλη, οι νεαροί άνδρες που καπνίζουν από νωρίς στη ζωή τους, βρίσκονται επίσης σε υψηλό κίνδυνο για πρόωρα καρδιακά προβλήματα, ακόμα και πριν την ηλικία των 40», τονίζει ο ειδικός.

Ο ρόλος της φαρμακευτικής αγωγής

Παρά τις ευρέως διαδεδομένες αντιλήψεις, η χρήση φαρμακευτικής αγωγής, όπως οι στατίνες, είναι απολύτως αναγκαία για τη ρύθμιση των επιπέδων της χοληστερίνης. «Πολλοί ασθενείς αποφεύγουν τη λήψη φαρμάκων, πιστεύοντας ότι μπορούν να μειώσουν τη χοληστερίνη τους μόνο μέσω διατροφής και άσκησης. Ωστόσο, όσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα χοληστερίνης, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα μόνο με αλλαγές στον τρόπο ζωής.

Είναι επίσης σημαντικό να επισημανθεί πως τα φάρμακα για τη χοληστερίνη δεν προκαλούν σημαντικές βλάβες στην ηπατική λειτουργία, όπως συχνά φοβούνται οι ασθενείς. Οι στατίνες είναι αποτελεσματικές στη μείωση της LDL χοληστερίνης, βοηθούν στην προστασία της καρδιάς μας, μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο καρδιαγγειακών επιπλοκών, βελτιώνοντας σημαντικά το προσδόκιμο ζωής», αναφέρει.

Πρόληψη και αντιμετώπιση

«Η πρόληψη της υπερχοληστεριναιμίας ξεκινά από την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Η διατροφή πρέπει να είναι πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, προϊόντα ολικής άλεσης και καλά λιπαρά, όπως τα ωμέγα-3, που περιέχονται σε ψάρια και ξηρούς καρπούς. Η σωματική δραστηριότητα είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την υγεία της καρδιάς, με το περπάτημα να θεωρείται ιδανική επιλογή, καθώς συμβάλλει στη μείωση των επιπέδων LDL και στη βελτίωση της συνολικής καρδιαγγειακής υγείας», καταλήγει ο κ. Καλλιέρης.

* Στην προσπάθεια διασφάλισης της καρδιακής υγείας, στο Metropolitan Hospital λειτουργεί η πρότυπη Καρδιολογική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας - Εμφραγμάτων. Η μονάδα διαθέτει 6 κλίνες με άριστη εργονομική διάταξη στο χώρο. Είναι πλήρως εξοπλισμένη με σύγχρονα μηχανήματα και διαθέτει προσωπικό με πολλά χρόνια εμπειρίας στις ΜΕΘ. Μπορεί να υποστηρίξει τόσο το αναπνευστικό με μηχανική υποβοήθηση (αναπνευστήρα), όσο και την καρδιά με ενδοαορτική αντλία, εξωτερικούς βηματοδότες κ.ά..

Οι ασθενείς καταγράφονται σε ηλεκτρονικό φάκελο με όλες τις εξετάσεις. Η Μονάδα έχει υψηλότατα ποσοστά άριστης έκβασης των περιστατικών, από τα καλύτερα της χώρας μας και χαμηλό μέσο χρόνο νοσηλείας. Στη Μονάδα Εμφραγμάτων έχουν νοσηλευθεί 11.000 ασθενείς, εκ των οποίων αρκετοί Ευρωπαίοι, Αμερικάνοι καθώς και από άλλες χώρες, με οξέα και σύνθετα καρδιολογικά συμβάματα, όπως έμφραγμα μυοκαρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια, ασταθή στηθάγχη, πνευμονικό οίδημα, μυοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα, βαλβιδοπάθειες, αρρυθμίες αλλά και πιο σπάνιες παθήσεις.





