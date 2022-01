Ο EMA «δεν έχει δει εξετάσει ακόμα τα δεδομένα για την τέταρτη δόση» του εμβολίου κατά του κορωνοϊού. «Προς το παρόν, δεν υπάρχουν στοιχεία για ανάγκη χορήγησης τέταρτης δόσης στον γενικό πληθυσμό».

Ο Μάρκο Καβαλέρι, επικεφαλής εμβολίων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), επισημαίνει κατά τη διάρκεια μιας βιντεοσκοπημένης ενημέρωσης Τύπου, ότι η επαναλαμβανόμενη χορήγηση «αναμνηστικών δόσεων του εμβολίου Covid σε πολύ σύντομα διαστήματα θα μπορούσε να μειώσει το επίπεδο των αντισωμάτων που μπορούν να παραχθούν με κάθε χορήγηση».

