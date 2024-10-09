Δωρεάν εξετάσεις από το Metropolitan στη Σίφνο με το πρόγραμμα «Παντού»

Θερμή υποδοχή επεφύλαξαν οι κάτοικοι της Σίφνου το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2024 στο κλιμάκιο ιατρών των θεραπευτηρίων Μetropolitan Hospital και Metropolitan General του Ηellenic Healthcare Group (ΗHG), το οποίο πραγματοποίησε σειρά δωρεάν προληπτικών εξετάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Παντού».

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν περίπου 350 εξετάσεις στον τοπικό πληθυσμό του νησιού που αφορούσαν καρδιολογικό, ορθοπαιδικό, μαστολογικό και παιδιατρικό έλεγχο, triplex αγγείων, σπιρομέτρηση καθώς και υπέρηχο άνω κάτω-κοιλίας, στο Δημοτικό Σχολείο Σίφνου.

Την ιατρική ομάδα συγκροτούσαν οι κ.κ. Δημήτριος Δόβρης Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Ευάγγελος Νικολόπουλος Αγγειοχειρουργός, Βασίλειος Τρίγκας Χειρουργός Μαστού, Ελένη Κότσιφα, Παιδίατρος από το Metropolitan Hospital και oι κ.κ. Κώστας Κοντός Καρδιολόγος, Δημήτριος Μητρομάρας Πνευμονολόγος και Βασιλική Σιάχου Ακτινολόγος από το Metropolitan General.

Πρόγραμμα «Παντού» του Ομίλου HHG

Για περισσότερα από 10 χρόνια τα θεραπευτήρια του Hellenic Healthcare Group υλοποιούσαν τα προγράμματα «Ταξιδεύουμε για την υγεία» του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ και «Πρόληψη» των Metropolitan Hospital και Metropolitan General, εκστρατείες έμπρακτης ιατρικής βοήθειας που περιλάμβαναν κλινικές και διαγνωστικές εξετάσεις στην τοπική κοινωνία.

Την άνοιξη του 2024 με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών, τα νοσοκομεία του HHG ένωσαν τις δυνάμεις τους και συγχώνευσαν αυτά τα δύο προγράμματα, δημιουργώντας το πρόγραμμα «Παντού» που περιλαμβάνει ένα οργανωμένο πλάνο ετήσιων δράσεων για την ευρύτερη κάλυψη των αναγκών κατοίκων σε περιοχές που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Για το 2024 το πρόγραμμα «Παντού» ταξίδεψε στην Κάσο, την Αστυπάλαια και τη Σίφνο, ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχαν πραγματοποιηθεί ήδη άλλες 22 εκστρατείες συνολικά. Στόχος του προγράμματος είναι να καλύψει ακόμη μεγαλύτερο εύρος περιοχών και να εξεταστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας.



