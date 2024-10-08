Περίπου 2,5 εκατομμύρια γυναίκες, που είναι δικαιούχοι του προγράμματος για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα έχουν λάβει SMS για να προγραμματίσουν τις εξετάσεις τους δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο πλαίσιο επίσκεψης της στα Κέντρα Υγείας Γιαννιτσών, Κρύας Βρύσης, Σκύδρας, Αριδαίας και 'Αρνισσας.

Σχετικά με τον εμβολιασμό κατά του ιού HPV( στελέχη του οποίου ενοχοποιούνται για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας), η κ . Αγαπηδάκη υπογράμμισε τη σημασία της καθολικής κάλυψης και της μη παραμέλησης του τεστ Παπανικολάου και του HPV DNA test, επισημαίνοντας πως, αν ο εμβολιασμός και οι εξετάσεις συνεχίσουν να προχωρούν ικανοποιητικά, η Ελλάδα μπορεί να καταφέρει μηδενικά περιστατικά καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στα έργα αναβάθμισης των Κέντρων Υγείας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς έχουν ήδη υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις που αφορούν τα Κέντρα Υγείας 'Αρνισσας, Κρύας Βρύσης, Αριδαίας και Σκύδρας.

Η κ. Αγαπηδάκη ενημερώθηκε από το προσωπικό των Κέντρων Υγείας για την πρόοδο της εφαρμογής του Εθνικού Προγράμματος πρόληψης, «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», το οποίο περιλαμβάνει προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού και τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου και των καρδιαγγειακών παθήσεων.Απευθυνόμενη στο ιατρικό προσωπικό, η κυρία Αγαπηδάκη δήλωσε: «Είστε το πρόσωπό μας στο πεδίο. Εσείς συμβάλλετε καθοριστικά στην επιτυχία των προγραμμάτων πρόληψης και στην έγκαιρη διάγνωση που σώζει ζωές».Τέλος, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πορεία των έργων και τόνισε τη δέσμευσή της για τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών υγείας σε όλη τη χώρα.

Αύριο η κ.Αγαπηδάκη αναμένεται να μεταβεί στην Ημαθία, όπου θα επισκεφθεί τα Κέντρα Υγείας Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

