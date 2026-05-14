CDC: 41 άτομα στις ΗΠΑ υπό παρακολούθηση για χανταϊό – Σύσταση για απομόνωση 42 ημερών

Σαράντα ένα άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται υπό παρακολούθηση για πιθανή έκθεση στον χανταϊό, σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Όπως αναφέρει η υπηρεσία, τα άτομα που βρίσκονται υπό παρακολούθηση θα πρέπει να παραμένουν στο σπίτι και να αποφεύγουν την επαφή με άλλους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης των 42 ημερών.

Το CDC τονίζει ωστόσο ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος κρούσματα χανταϊού στις Ηνωμένες Πολιτείες

Πηγή: skai.gr

