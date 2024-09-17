Ο υποσιτισμός είναι η χειρότερη παγκοσμίως κρίση στην παιδική υγεία και η κλιματική αλλαγή θα κάνει ακόμα πιο σοβαρή την κατάσταση, σύμφωνα με τον συνιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, ο οποίος ασχολείται πλέον με τη φιλανθρωπική δράση.

«Αν δεν πάρεις γενικά τη σωστή τροφή, τόσο στη μήτρα όσο και στα πρώτα χρόνια σου, δε θα μπορέσεις ποτέ να αναπληρώσεις», δήλωσε ο Γκέιτς στο Ρόιτερς σε διαδικτυακή συνέντευξη την περασμένη εβδομάδα, αναφερόμενος στις σωματικές και διανοητικές ικανότητες ενός παιδιού, οι οποίες δεν αναπτύσσονται αν λείπει η καλή διατροφή. Τα παιδιά χωρίς αρκετή σωστή τροφή είναι επίσης περισσότερο ευάλωτα σε ασθένειες, όπως η ιλαρά και η ελονοσία, και σε πρώιμο θάνατο.

«Γύρω στο 90% του αρνητικού αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής λειτουργεί μέσω του συστήματος τροφίμων. Είναι όταν οι σοδειές σου βασικά αποτυγχάνουν επί χρόνια λόγω ξηρασίας ή υπερβολικά πολλής βροχής», δήλωσε.

Ο Γκέιτς έδωσε τη συνέντευξη ενόψει της ετήσιας έκδοσης Goalkeepers Report του Ιδρύματος Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς, η οποία παρακολουθεί την πρόοδο των Στόχων του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDG), αναφορικά με τη μείωση της φτώχειας και τη βελτίωση της υγείας. Η έκθεση περιλαμβάνει τις παραπάνω προβολές.

Το 2023, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολόγιζε ότι 148 εκατομμύρια παιδιά εμφάνιζαν στασιμότητα ανάπτυξης και 45 εκατομμύρια ατροφία.

Ο Γκέιτς ζήτησε να δοθούν περισσότερα χρήματα για τη διατροφή, ιδιαίτερα μέσω μιας νέας πλατφόρμας της UNICEF που έχει στόχο το συντονισμό της χρηματοδότησης από δωρητές, του Child Nutrition Fund, καθώς και για περισσότερη έρευνα.

Ωστόσο δήλωσε πως τα χρήματα που θα διατεθούν για το σκοπό αυτό, δεν πρέπει να αφαιρεθούν από άλλες αποδεδειγμένης χρησιμότητας πρωτοβουλίες, όπως οι τακτικοί εμβολιασμοί κατά την παιδική ηλικία.

«Η διατροφή δεν αποτελούσε αντικείμενο επαρκούς έρευνας ... είναι εντυπωσιακό πόσο σημαντική είναι», πρόσθεσε επισημαίνοντας ότι πρωτοβουλίες όπως ο εμπλουτισμός της διατροφής ή η βελτίωση της προγεννητικής πρόσβασης σε πολυβιταμίνες μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικές με μερικά εμβόλια για τη βελτίωση της παιδικής υγείας στις φτωχότερες χώρες του κόσμου.

Το Ίδρυμα Γκέιτς ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι σχεδιάζει να δαπανήσει φέτος περισσότερα από ποτέ άλλοτε για την παγκόσμια υγεία -6,8 δισεκατομμύρια δολάρια- καθώς οι ευρύτερες προσπάθειες χρηματοδότησης καθυστερούν

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

