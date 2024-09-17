Δωρεά στα 40 σχολεία του Δήμου Κηφισιάς από το Metropolitan General

Το θεραπευτήριο Metropolitan General, με αίσθημα ευθύνης και προσφοράς προς την τοπική κοινωνία, προχώρησε στη δωρεά κουτιών (kit) πρώτων βοηθειών σε 40 σχολεία του Δήμου Κηφισιάς, καλύπτοντας όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, από τα νηπιαγωγεία έως τα λύκεια

Αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του θεραπευτηρίου, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της φροντίδας των παιδιών στο χώρο της εκπαίδευσης.

Τα kit πρώτων βοηθειών θα εξοπλίσουν τα σχολεία με τα απαραίτητα εργαλεία για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και την άμεση φροντίδα των παιδιών, συμβάλλοντας έτσι στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος ασφάλειας για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Η επίσημη παράδοση των κουτιών πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Κηφισιάς, παρουσία του Δημάρχου κ. Βασίλη Ξυπολυτά και του Αντιδημάρχου Υποδομών και Μελετών κ. Γιάννη Διονυσιώτη, εκ μέρους του Metropolitan General. Η στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση του Metropolitan General για τη διαφύλαξη της υγείας και ευημερίας των παιδιών, συμβάλλοντας στη δημιουργία ασφαλών συνθηκών στους σχολικούς χώρους.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Ξυπολυτάς δήλωσε σχετικά: «Η ασφάλεια και η φροντίδα των παιδιών είναι ύψιστης σημασίας για εμάς. Αυτή η δωρεά αποτελεί ένα μικρό, αλλά ουσιαστικό βήμα για τη διασφάλιση ενός προστατευμένου σχολικού περιβάλλοντος, όπου οι μαθητές μπορούν να αναπτυχθούν με ασφάλεια και υγεία.

Ευχαριστούμε πολύ το Metropolitan General για την ευγενική του χορηγία και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να συμβάλλει στην διαφύλαξη της υγείας και ευημερίας των πολιτών, έχουμε στο πλάι μας ένα μέλος του Hellenic HealthCare Group, που για μια ακόμη φορά αποδεικνύει την αγάπη και την κοινωνική του ευθύνη».

*Σχετικά με το Μetropolitan General

Το Metropolitan General (Λεωφόρος Μεσογείων 264, Χολαργός) είναι μέλος του Hellenic HealthCare Group, του μεγαλύτερου Ομίλου παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Αποτελεί ένα υπερσύγχρονο νοσηλευτικό ίδρυμα που έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει ολοκληρωμένα και υπεύθυνα οποιοδήποτε περιστατικό σε επίπεδο διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας. Συνεργάζεται με έμπειρους και διεθνώς αναγνωρισμένους ιατρούς ενώ στελεχώνεται από άριστα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Διαθέτει μια από τις πιο σύγχρονες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), για την αντιμετώπιση των περιστατικών σε υψηλές συνθήκες ασφαλείας, 13 πλήρως εξοπλισμένες χειρουργικές αίθουσες, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών που λειτουργεί όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, εξωτερικά ιατρεία όλων των ειδικοτήτων καθώς και Διαγνωστικά και Απεικονιστικά Εργαστήρια, όπου πραγματοποιούνται όλες οι σύγχρονες και οι πιο εξειδικευμένες εξετάσεις.





