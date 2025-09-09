Κάθε καλοκαίρι τα παγωτά, τα κρύα επιδόρπια και τα πολύ δροσερά αναψυκτικά αποκτούν μια ιδιαίτερη γοητεία χαρίζοντας λίγη δροσιά σε όσους την αναζητούν μέσα από αυτά.

Ερευνητές εξέτασαν τα τρόφιμα που αγόρασαν νοικοκυριά στις ΗΠΑ μεταξύ 2004 και 2019, επιτρέποντάς τους να παρακολουθούν τις ίδιες οικογένειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια συνέκριναν τις αγορές τους ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας και της υγρασίας.

Όπως διαπιστώθηκε, καθώς οι θερμοκρασίες ανέβαιναν, οι άνθρωποι κατανάλωναν περισσότερη ζάχαρη, κυρίως με τη μορφή ζαχαρούχων ποτών, όπως αναψυκτικά και χυμούς, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο περιοδικό Nature Climate Change.

Για κάθε 1,8 βαθμούς Φαρενάιτ αύξηση της θερμοκρασίας, η κατανάλωση προστιθέμενης ζάχαρης στα νοικοκυριά των ΗΠΑ αυξανόταν κατά 0,7 γραμμάρια ανά άτομο την ημέρα, σύμφωνα με τους ερευνητές, με μια αξιοσημείωτη κλιμάκωση καθώς οι θερμοκρασίες έφταναν μεταξύ 20 και 24 βαθμών Φαρενάιτ.

Ο ζεστός καιρός κάνει το σώμα να χάνει περισσότερο νερό, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να επιθυμούν ενυδάτωση και δροσιά. Για πολλούς στις ΗΠΑ αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταναλώσουν κρύα, γλυκά προϊόντα όπως αναψυκτικά και παγωτό.

Η επίδραση είναι ιδιαίτερα έντονη σε νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα ή χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη μελέτη. Οι λιγότερο ευνοημένες ομάδες τείνουν να έχουν ήδη υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης ζάχαρης, καθώς αυτό το τρόφιμο μπορεί να είναι φθηνότερο και πιο προσιτό, καθιστώντας τες πιο πιθανό να επιλέξουν αυτά τα προϊόντα εν μέσω ζέστης. Μπορεί επίσης να περνούν λιγότερο χρόνο σε κλιματιζόμενους χώρους, σύμφωνα με την έρευνα.

Η μελέτη προβλέπει ότι η κατανάλωση ζάχαρης σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσε να αυξηθεί κατά σχεδόν 3 γραμμάρια την ημέρα έως το 2095, εάν η ρύπανση που προκαλεί την υπερθέρμανση του πλανήτη συνεχιστεί ανεξέλεγκτα, με τις ευάλωτες ομάδες να διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο.

Η υπερβολική ζάχαρη μπορεί να έχει μια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένου του υψηλότερου κινδύνου παχυσαρκίας, διαβήτη και καρδιαγγειακών παθήσεων.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά τον περιορισμό των προστιθέμενων σακχάρων σε όχι περισσότερο από 6% των συνολικών θερμίδων που καταναλώνουν οι άνθρωποι κάθε μέρα: όχι περισσότερο από 36 γραμμάρια για τους άνδρες και 26 γραμμάρια για τις γυναίκες.

«Τα ζητήματα δημόσιας υγείας που σχετίζονται με την κατανάλωση ζάχαρης έχουν συζητηθεί ευρέως, αλλά αν λάβουμε υπόψη την αλληλεπίδραση με την κλιματική αλλαγή, θα επιδεινώσει τα πράγματα», είπε. Πρόσθεσε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο ίσως χρειαστεί να εξετάσουν τρόπους διαχείρισης της κατανάλωσης ζάχαρης στο πλαίσιο της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

«Τα στοιχεία για το πώς (η ακραία ζέστη) αλλάζει τα διατροφικά πρότυπα εξακολουθούν να είναι σχετικά σπάνια», δήλωσε η Σαρλότ Κουκόφσκι, ερευνήτρια στο Εργαστήριο Κοινωνικής Λήψης Αποφάσεων στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, η οποία ωστόσο δεν συμμετείχε στην έρευνα. Η μελέτη «αναδεικνύει ένα λιγότερο συζητημένο κανάλι μέσω του οποίου η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει την ανθρώπινη ευημερία», δήλωσε στο CNN.

«Αυτό που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι οι πιο ευάλωτες ομάδες — αυτές με λιγότερους πόρους για να προσαρμοστούν — είναι και οι δύο πιο εκτεθειμένες στην υπερθέρμανση του πλανήτη και διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο ασθενειών που σχετίζονται με τη διατροφή», πρόσθεσε.

Το πώς ακριβώς η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει τις διατροφικές συνήθειες της ανθρωπότητας, καθώς και οι πιθανές συνέπειες στην υγεία και την ανισότητα, παραμένουν ασαφείς, είπε, με την ανάγκη για πολύ περισσότερη έρευνα σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.