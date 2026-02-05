Οι γυναίκες ενδέχεται να έχουν τις ίδιες πιθανότητες να είναι αυτιστικές με τους άνδρες, αλλά τα αγόρια έχουν έως και τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να διαγνωστούν κατά την παιδική ηλικία, σύμφωνα με μια μελέτη μεγάλης κλίμακας που δημοσιεύθηκε το Guardian.

Η έρευνα, υπό την καθοδήγηση του Ινστιτούτου Καρολίνσκα στη Σουηδία, εξέτασε εξονυχιστικά τα ποσοστά διάγνωσης αυτισμού για άτομα που γεννήθηκαν στη Σουηδία μεταξύ 1985 και 2020. Από τα 2,7 εκατομμύρια άτομα που παρακολουθήθηκαν, το 2,8% διαγνώστηκε με αυτισμό μεταξύ των ηλικιών δύο και 37 ετών.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μέχρι την ηλικία των 20 ετών, τα ποσοστά διάγνωσης ανδρών και γυναικών ήταν σχεδόν ίσα, αμφισβητώντας προηγούμενες παραδοχές ότι ο αυτισμός είναι πιο συχνός στους άνδρες.

«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι η διαφορά μεταξύ των φύλων στον επιπολασμό του αυτισμού είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως, λόγω του ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια υποδιαγιγνώσκονται ή διαγιγνώσκονται αργά», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας, Δρ. Caroline Fyfe.

Η έρευνα υπολόγισε ότι στην παιδική ηλικία, τα αγόρια διαγιγνώσκονταν κατά μέσο όρο σχεδόν τρία χρόνια νωρίτερα από τα κορίτσια – η διάμεση ηλικία κατά τη διάγνωση ήταν 15,9 έτη για τα κορίτσια, αλλά 13,1 για τα αγόρια. Συνολικά, τα αγόρια είχαν τρεις έως τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες από τα κορίτσια να διαγνωστούν με αυτισμό κάτω από την ηλικία των 10 ετών, αν και διαπιστώθηκε ότι τα κορίτσια «κάλυπταν τη διαφορά» μέχρι την ηλικία των 20 ετών, λόγω της ραγδαίας αύξησης των διαγνώσεων αυτισμού κατά την εφηβεία.

«Αυτές οι παρατηρήσεις υπογραμμίζουν την ανάγκη να διερευνηθεί γιατί τα θηλυκά άτομα λαμβάνουν διαγνώσεις αργότερα από τα αρσενικά», καταλήγουν οι συγγραφείς.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό BMJ, διαπίστωσε επίσης ότι ενώ οι φυλετικές ανισότητες στα ποσοστά διάγνωσης παρέμειναν αρκετά σταθερές τις τελευταίες τρεις δεκαετίες για παιδιά κάτω των 10 ετών, μειώθηκαν ραγδαία για όλες τις άλλες ηλικιακές ομάδες.

«Τα ευρήματα δείχνουν ότι η αναλογία ανδρών προς γυναίκες για τη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού έχει μειωθεί με την πάροδο του χρόνου και με την αύξηση της ηλικίας κατά τη διάγνωση», παρατηρούν οι συγγραφείς.

«Αυτή η αναλογία ανδρών προς γυναίκες μπορεί επομένως να είναι σημαντικά χαμηλότερη από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως, σε σημείο που, στη Σουηδία, μπορεί να μην είναι πλέον διακριτή μέχρι την ενηλικίωση».

Η Anne Cary, ασθενής και συνήγορος ασθενών, γράφοντας σε σχετικό άρθρο γνώμης, δήλωσε ότι η έρευνα υποστηρίζει τα επιχειρήματα ότι «οι συστημικές προκαταλήψεις στη διάγνωση, και όχι ένα πραγματικό κενό στη συχνότητα εμφάνισης», βρίσκονται πίσω από την απόκλιση στα ποσοστά διάγνωσης.

Ενώ η έναρξη των συμπτωμάτων θα μπορούσε να καθυστερήσει και η «κάλυψη» (masking) ήταν αναμφίβολα ένας παράγοντας, οι μέθοδοι και τα εργαλεία για τη διάγνωση του αυτισμού μπορεί να είναι προκατειλημμένα και να χρειάζονται βελτίωση, είπε η ίδια. «Αυτές οι προκαταλήψεις σημαίνουν ότι ένα κορίτσι που τελικά θα είχε μια διάγνωση αυτισμού, έχει λιγότερο από μία στις τρεις πιθανότητες να λάβει διάγνωση πριν από την ηλικία των 10 ετών», πρόσθεσε η Cary.

«Καθώς τα αυτιστικά κορίτσια και οι γυναίκες περιμένουν την κατάλληλη διάγνωση, είναι πιθανό να διαγνωστούν (λανθασμένα) με ψυχιατρικές παθήσεις, ιδιαίτερα με διαταραχές της διάθεσης και της προσωπικότητας, και αναγκάζονται να αυτο-συνηγορούν για να αντιμετωπιστούν κατάλληλα: ως αυτιστικοί ασθενείς, εξίσου αυτιστικοί με τους άνδρες ομολόγους τους».

«Το φύλο δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί εμπόδιο στη λήψη διάγνωσης αυτισμού»

Αντιδρώντας στα ευρήματα, φιλανθρωπικές οργανώσεις για τον αυτισμό δήλωσαν ότι πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα για την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων.

Η Δρ. Judith Brown, επικεφαλής αποδεικτικών στοιχείων και έρευνας στην Εθνική Εταιρεία Αυτισμού (National Autistic Society), δήλωσε: «Το φύλο δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί εμπόδιο στη λήψη διάγνωσης αυτισμού και στην πρόσβαση στη σωστή υποστήριξη».

«Ιστορικά, θεωρούνταν εσφαλμένα ότι τα αυτιστικά άτομα ήταν κυρίως άνδρες και αγόρια, αλλά τώρα γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι πιο πιθανό να "καλύψουν" αυτό που παραδοσιακά θεωρείται ως σημάδια αυτισμού, καθιστώντας δυσκολότερο τον εντοπισμό των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Οι αυτιστικές γυναίκες με λανθασμένη διάγνωση μπορούν να αναπτύξουν συνυπάρχουσες δυσκολίες ψυχικής υγείας, όπως άγχος και κατάθλιψη, ως αποτέλεσμα της έλλειψης υποστήριξης και της εξάντλησης από την "κάλυψη". Γι' αυτό είναι τόσο ζωτικής σημασίας οι εμπειρίες των αυτιστικών γυναικών και κοριτσιών να μην παραβλέπονται και τα ξεπερασμένα στερεότυπα και οι λανθασμένες παραδοχές να εγκαταλειφθούν επιτέλους».

Η Jolanta Lasota, διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης Ambitious about Autism, δήλωσε: «Τα αυτιστικά κορίτσια έχουν διαφορετικές εμπειρίες από τα αυτιστικά αγόρια και έχουν μείνει στο περιθώριο για πάρα πολύ καιρό».

Επειδή οι ανάγκες τους παρερμηνεύονται ή αιτιολογούνται ως κάτι άλλο, «έχουν χάσει ζωτική υποστήριξη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έφτασαν σε οριακό σημείο με την ψυχική τους υγεία», πρόσθεσε.

«Είναι κρίσιμο οι ερευνητές και οι διαγνωστικές υπηρεσίες να συνεχίσουν να κατανοούν τις διαφορετικές παρουσιάσεις του αυτισμού σε κορίτσια και γυναίκες, και οι υπηρεσίες υποστήριξής μας να προσαρμοστούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων που τώρα γνωρίζουμε ότι τις χρειάζονται».

