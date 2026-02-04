Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ψευδείς ειδήσεις και παραπληροφόρηση για τον καρκίνο μπορούν να καθυστερήσουν ή να εκτροχιάσουν την ιατρική θεραπεία, με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ασθενών.

Μύθοι για τη διατροφή και τα συμπληρώματα οδηγούν ασθενείς σε πρακτικές χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την αποτελεσματικότητα των αντικαρκινικών φαρμάκων.

Ειδικοί και οργανώσεις υγείας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι οι καρκινοπαθείς αποτελούν συχνά στόχο επιτήδειων και επικίνδυνων «θεραπειών».

Η διάδοση ψευδών ειδήσεων γύρω από τον καρκίνο και τις θεραπείες του μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τους ασθενείς, προειδοποιούν ειδικοί και οργανώσεις υγείας. Από τη δαιμονοποίηση της ζάχαρης έως την προώθηση «εναλλακτικών» θεραπειών, η παραπληροφόρηση όχι μόνο καθυστερεί την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές ή ακόμη και σε θανάτους.

«Πρόκειται για ένα καθημερινό πρόβλημα» δηλώνει ο δρ. Μάριο Ντι Πάλμα, ογκολόγος στο Ινστιτούτο Gustave Roussy στο Βιλζουίφ της Γαλλίας. Όπως εξηγεί, παρότι οι ακριβείς επιπτώσεις της παραπληροφόρησης είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν, συχνά καλείται να αποδομήσει λανθασμένες αντιλήψεις, κυρίως σε θέματα διατροφής, νηστείας και διατροφικών συμπληρωμάτων.

Πολλοί ασθενείς επιλέγουν να αποκλείσουν τη ζάχαρη από τη διατροφή τους, έχοντας διαβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «τρέφει» τους όγκους, ισχυρισμός που δεν ευσταθεί. Η Εμιλί Γκρουαγέ, διδάκτορας βιολογίας και διευθύντρια του περιοδικού Rose Up, που εκδίδεται από οργάνωση στήριξης γυναικών με καρκίνο, επισημαίνει ότι η διατροφή είναι σημαντική, αλλά απαιτείται μέτρο. Όπως τονίζει, οι αυστηρές δίαιτες μπορούν να εξασθενήσουν περαιτέρω τους ασθενείς, μειώνοντας την αντοχή τους στις θεραπείες και επηρεάζοντας αρνητικά την πρόγνωση.

Παράλληλα, αρκετοί ασθενείς καταφεύγουν σε διατροφικά συμπληρώματα χωρίς ιατρική καθοδήγηση, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις παρενέργειες των θεραπειών. Ωστόσο, τα σκευάσματα αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν τη δράση ή την αποβολή φαρμάκων από τον οργανισμό, προκαλώντας σοβαρές επιπλοκές.

Σύμφωνα με τον δρ. Ντι Πάλμα, στο Ινστιτούτο Gustave Roussy καταγράφονται κάθε χρόνο περιστατικά νεφρικής ανεπάρκειας ή ηπατίτιδας, ως αποτέλεσμα αλληλεπιδράσεων μεταξύ διατροφικών συμπληρωμάτων και αντικαρκινικών φαρμάκων. Ο ίδιος υπογραμμίζει τη σημασία της ανοιχτής επικοινωνίας και της εμπιστοσύνης μεταξύ ιατρού και ασθενούς.

Η έλλειψη εμπιστοσύνης ή επαρκούς υποστήριξης μπορεί να ωθήσει ασθενείς στην αναζήτηση μη επιστημονικών λύσεων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 57χρονης Κριστίν, η οποία διέκοψε τη στοχευμένη ορμονοθεραπεία λόγω εξάντλησης και στράφηκε σε διατροφικές παρεμβάσεις χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση. Όταν η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε, επέστρεψε στις ιατρικές θεραπείες.

Η Καρολίν Μερσιέ, γενική διευθύντρια της Rose Up, προειδοποιεί για τον κίνδυνο της καθυστέρησης: «Όταν χάνονται μήνες με αυθαίρετη αυτοθεραπεία και απόρριψη των επιστημονικά τεκμηριωμένων θεραπειών, η απώλεια πολύτιμου χρόνου μπορεί να αποβεί καθοριστική».

Επιτήδειοι και επικίνδυνες πρακτικές

Οι ασθενείς με καρκίνο συχνά αποτελούν στόχο επιτήδειων ατόμων ή οργανωμένων ομάδων, προειδοποιεί ο Ιγκ Γκασκάν, πρόεδρος της Ομάδας Μελέτης της Ψυχικής Χειραγώγησης (GéPS). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Ρίκε Γκέερντ Χάμερ, εμπνευστής της λεγόμενης «νέας γερμανικής ιατρικής», ο οποίος υποστήριζε ότι ο καρκίνος οφείλεται σε «ψυχολογικό κόμπο». Ο Χάμερ είχε καταδικαστεί το 2004 για συνέργεια σε παράνομη άσκηση ιατρικού επαγγέλματος, μετά τον θάνατο γυναίκας που αρνήθηκε αποδεδειγμένες θεραπείες.

Ανάλογες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί και στη Γαλλία. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Καμίλ, η οποία μετά τη διάγνωση καρκίνου του μαστού ακολούθησε πρακτικές φυσικοπαθητικής, όπως «εξαγνισμούς», αιθέρια έλαια και ωμοφαγία, αγνοώντας την ιατρική αγωγή. Όταν επέστρεψε στις συμβατικές θεραπείες, η κατάστασή της είχε ήδη επιδεινωθεί σοβαρά.

«Τα θύματα δεν φέρουν ευθύνη -είναι θύματα επαγγελματιών της απάτης», τονίζει η οικογένειά της. Η ανάγκη έγκυρης ενημέρωσης και προστασίας των ασθενών από την παραπληροφόρηση και τις επικίνδυνες πρακτικές παραμένει επιτακτική.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.