Cardio Life Style 2025: Ζωντανή Γιορτή Καρδιάς, για όλους μας! 1 & 2 Νοεμβρίου 2025 στο Σεράφειο

Η ζωντανή εκδήλωση – γιορτή: CARDIO LIFE STYLE 2025, είναι μία πρωτότυπη ιδέα και μοναδική πρωτοβουλία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.), που εδώ και 34 ολόκληρα χρόνια έχει αφιερώσει τη δράση του στο κοινωνικό σύνολο, ενημερώνοντας αξιόπιστα όλο τον κόσμο για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων!

Το θέμα της γιορτής CARDIO LIFE STYLE 2025 είναι πως μπορούμε να υιοθετήσουμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, εύκολα και πρακτικά, για να έχουμε μία γερή καρδιά και μία ζωή γεμάτη με υγεία και ενέργεια!

Απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, κάθε ηλικίας, με ΔΩΡΕΑΝ είσοδο και συμμετοχή!

Το CARDIO LIFE STYLE είναι πραγματικά πρωτότυπο και μοναδικό, γιατί 60 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων και άλλοι επιστήμονες θα βρεθούν στον ίδιο χώρο, για 2 ολόκληρες ημέρες και θα μιλήσουν απλά και κατανοητά για όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε για έναν ΥΓΙΕΙΝΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ, που συμβάλλει στην υγεία της καρδιάς μας και γενικότερα του οργανισμού μας! Κατά τη διάρκεια της γιορτής, θα πραγματοποιηθούν σύντομες ΟΜΙΛΙΕΣ από τους επιστήμονες, για τη ΔΙΑΤΡΟΦΗ και την ΑΣΚΗΣΗ σε όλες τις ηλικίες, με έμφαση στα παιδιά και τους εφήβους μας, τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ με πρακτικά tips για καθημερινή εφαρμογή, τη ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ και την αξιοποίηση της στον ΥΠΝΟ και την ΑΣΚΗΣΗ, τα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ στα παιδιά, τους εφήβους και την τρίτη ηλικία, τα ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ και πως επηρεάζουν την καρδιά μας, την ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ, το ΣΕΞ και τη σχέση του με το ΚΑΠΝΙΣΜΑ και την Καρδιά, την ΑΣΦΑΛΗ ΟΔΗΓΗΣΗ μετά από καρδιαγγειακά επεισόδια, την ΓΑΛΑΖΙΑ ΥΓΕΙΑ, την ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ στην Καρδιολογία και πολλά ακόμα θέματα.!

Το συμμετέχον κοινό θα μπορεί να κάνει και ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ στους ειδικούς, για όποιο θέμα θέλει και το ενδιαφέρει!

Επιπλέον, η γιορτή έχει και πολλές ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, με τα πιο ενδιαφέροντα θέματα: Υγιεινές συνταγές για την οικογένεια και Διατροφικά Πρότυπα για όλους, Tips διαχείρισης του άγχους, Άσκηση στα αυτοάνοσα νοσήματα & την εμμηνόπαυση, Ψυχή – Καρδιά & Σεξ και πολλά ακόμα!

Ευχαριστούμε θερμά τους ευγενικούς υποστηρικτές της εκδήλωσης:

FLORA FOOD GROUP, UNI-PHARMA, ALTA GRAFICO, INNOVIS, ΕΛΟΠΥ, PRAXIS FISH FEEDS, ΑΜΒΙΟ, SERINTH, EUROBANK, ARRENA

Καθώς και τις Αιγίδες, υπό τις οποίες τελείται το CARDIO LIFE STYLE 2025:

Περιφέρεια Αττικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής - Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού - Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΣΕΦΑΑ, Ελληνική Ακαδημία Γενικής - Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης (ΠΣΕΑΑ), Ομοσπονδία Συλλόγων Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Ελλάδας (Ο.Σ.Ι.Γ.Ε.), Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ΕΕΦΙΑΠ), Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης (ΕΕΒΦΑ), Ελληνική Εταιρεία Εργοσπιρομετρίας, Άσκησης & Αποκατάστασης (ΕΛΕΡΓΑ).

ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

EΡΤ και ΕΡΤ NEWS RADIO 105,8

ΣΚΑΪ

ALPHA RADIO 98,9

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 89,5

CARDIO LIFE STYLE 2025

Ακούμε, συμμετέχουμε, ρωτάμε.

Εσύ θα λείπεις;

To Cardio Life Style 2025 συνδιοργανώνεται από το ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. & την Exercise is Medicine Greece.

