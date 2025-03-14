Ασβεστοποιός τενοντίτιδα ώμου: Εύκολες και ανώδυνες λύσεις

Τι είναι η ασβεστοποιός τενοντίτιδα;

Η ασβεστοποιός τενοντίτιδα του ώμου είναι μία επώδυνη πάθηση που χαρακτηρίζεται από εναπόθεση αλάτων ασβεστίου στους τένοντες του στροφικού πετάλου. Το στροφικό πέταλο είναι μία ομάδα τεσσάρων τενόντων που συμβάλλουν στην ομαλή κίνηση και λειτουργία του ώμου.

Σε ποιους ασθενείς εμφανίζεται συχνότερα;

Αν και η αιτιολογία παραμένει άγνωστη μέχρι σήμερα, φαίνεται η πάθηση να εμφανίζεται πιο συχνά στις γυναίκες μεταξύ 30-60 ετών καθώς και σε άτομα με κάποιες ενδοκρινολογικές διαταραχές, όπως υποθυρεοειδισμό ή σακχαρώδη διαβήτη. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις η πάθηση αφορά και τους δύο ώμους.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

H πάθηση εμφανίζεται συνήθως με αιφνίδιο οξύ πόνο στον ώμο, χωρίς να υπάρχει ιστορικό τραυματισμού.

Η κρίση ασβεστοποιού τενοντίτιδας συνήθως διαρκεί αρκετές ημέρες με έντονο πόνο, περιορισμό των κινήσεων του ώμου και αδυναμία του άνω άκρου.

Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα τα συμπτώματα μπορεί να γίνουν χρόνια με την πάθηση να παρουσιάζει μια πορεία με εξάρσεις και υφέσεις.

Πως γίνεται η διάγνωση της πάθησης;

Η διάγνωση της πάθησης γίνεται μέσω της κλινικής εξέτασης από εξειδικευμένο ορθοπαιδικό στις παθήσεις του ώμου, σε συνδυασμό με απλές ακτινογραφίες και μαγνητική τομογραφία του πάσχοντος ώμου. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να φανεί χρήσιμο και το υπερηχογράφημα του ώμου.

Ποια είναι η συντηρητική αντιμετώπιση της ασβεστοποιούς τενοντίτιδας;

Η πρώτη αντιμετώπιση είναι συντηρητική και περιλαμβάνει:

ανάπαυση, τροποποίηση της δραστηριότητας, λήψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και φυσικοθεραπεία με στόχο την μείωση του πόνου και την ανάκτηση του εύρους κίνησης.

Επιπλέον πολύ αποτελεσματικές είναι οι τοπικές εγχύσεις, ιδιαίτερα αν πραγματοποιούνται υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. Σε αυτές τις εγχύσεις είτε εγχέεται μόνο αντιφλεγμονώδες και κορτικοστεροειδες φάρμακο μέσα στην άρθρωση, είτε παράλληλα με το φάρμακο πραγματοποιείται μια πιο σύνθετη διαδικασία το «barbotage».

Το «barbotage» αποτελεί μια σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική θεραπευτική τεχνική, όπου με χορήγηση τοπικής αναισθησίας και υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση, πραγματοποιείται έκπλυση των ασβεστώσεων με φυσιολογικό ορό και έγχυση αντιφλεγμονώδους φαρμάκου. Χάρη στην υπερηχογραφική καθοδήγηση, το barbotage αποτελεί μια αποτελεσματική και ασφαλής διαδικασία, καθώς εξασφαλίζει την στοχευμένη αφαίρεση των αλάτων ασβέστιού.

Ποιες είναι οι ενδείξεις της χειρουργικής θεραπείας;

Χειρουργική θεραπεία απαιτείται εφόσον αποτύχει η συντηρητική θεραπεία ή ο ασθενής παρουσιάζει συνεχείς υποτροπές. Επιπλέον όταν συνυπάρχει ρήξη του τενοντίου πετάλου πχ. ρήξη υπερακανθίου ή σημαντική δυσκαμψία του ώμου στα πλαίσια συμφυτικής θυλακίτιδας.

Πως αντιμετωπίζεται χειρουργικά η πάθηση;

Η αρθροσκόπηση ώμου δίνει οριστική λύση στην ασβεστοποιό τενοντίτιδα. Η αρθροσκόπηση είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος που χρησιμοποιούν εξειδικευμένοι ορθοπαιδικοί χειρουργοί, η οποία έχει αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Ο χειρουργός μέσω πολύ μικρών οπών στο δέρμα, μεγέθους λίγων χιλιοστών, τοποθετεί την αρθροσκοπική κάμερα καθώς και τα ειδικά αρθροσκοπικά εργαλεία, και έχει την δυνατότητα να δει άμεσα και σε μεγέθυνση όλα τα ανατομικά στοιχεία της άρθρωσης του ώμου, να αφαιρέσει με ακρίβεια την ασβέστωση που υπάρχει, καθώς και να επιδιορθώσει στον ίδιο χρόνο τις ρήξεις των τενόντων και τυχόν άλλες βλάβες που συνυπάρχουν.

Η αρθροσκόπηση μάλιστα έχει πολλά πλεονεκτήματα. Επειδή το αρθροσκόπιο και τα αρθροσκοπικά εργαλεία είναι ιδιαίτερα λεπτά, πραγματοποιούνται πολύ μικρές οπές στο δέρμα και τραυματίζονται ελάχιστα οι μύες και οι γύρω ιστοί, σε σχέση με τις ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις. Επιπλέον ο ασθενής δε χρειάζεται να μείνει στο νοσοκομείο πάνω από 6-8 ώρες και στη συνέχεια μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του. Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι σημαντικά μειωμένος και η αποκατάσταση είναι ταχεία με τον ασθενή να επιστρέφει άμεσα στην καθημερινότητα και σταδιακά στην αθλητική του δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά και οι ασθενείς θεραπεύονται με την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση, χωρίς να επηρεάζουμε σημαντικά την ζωή και τη λειτουργικότητά τους.

Πηγή: skai.gr

